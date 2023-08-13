Вода не приходит одна: на затопленные районы Приморья идет новый тайфун
Приморью может грозить новый тайфун уже через несколько дней, предупреждают синоптики. Предыдущий — «Ханун» — принес на территорию региона обильные дожди, из-за которых разлилась река Раздольная, затопив район Уссурийска и несколько окрестных сел. Спасатели эвакуировали более 2 тыс. человек, затопило более 4 тыс. домов. Из-за подтопления погибли два ребенка. 13 августа вода продолжает прибывать в отдельные районы города. Более чем в десяти муниципалитетах края введен режим ЧС. Местные жители не помнят, чтобы уровень воды поднимался так высоко, — достигая вторых этажей. Приморские синоптики говорят о трех сценариях развития событий. О том, как люди спасаются от стихии, что предпринимают власти и почему в окрестностях Уссурийска протестовали против реконструкции дамбы, — в материале «Известий».
«Мы уже не так сильно боимся»
Затопленные квартиры и подъезды, люди, плавающие по улицам города, и надувные лодки вместо автомобилей — так выглядит Приморье во время наводнения.
9 августа на край обрушился тайфун «Ханун» с сильными дождями. Утром 12 августа через недостроенную дамбу на реке Раздольной в районе Уссурийска начала прорываться вода. Ее строили для защиты от паводков, но после сильных ливней в реках стремительно поднялся уровень воды, она подтопила дамбу.
К тому моменту, когда «Ханун» достиг Приморского края, он уже потерял структуру тропического циклона, но его запаса влаги оказалось достаточно, чтобы в регионе за сутки выпала месячная норма осадков, рассказал «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Теперь, уже в виде нетропического циклона, ослабленный «Ханун» вышел к югу Хабаровского края, а далее — к югу Якутии, где и прекратил существование.
Из-за вызванных им в Приморье паводков более 2 тыс. человек были эвакуированы из своих домов, в том числе 500 детей. В 14 муниципальных образованиях региона ввели режим ЧС. В пяти муниципалитетах открыты пункты временного размещения более чем для 550 пострадавших, заявили в МЧС.
Два ребенка из-за паводков в регионе погибли. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, два брата 10 и 12 лет играли на расстоянии около 1 км от села Дальзаводское Хорольского муниципального округа. Одного из мальчиков потоком воды затянуло в водопропускную трубу. Его брат пытался ему помочь, но также погиб.
Пострадали дороги, мосты и электросети. Затоплено 4368 жилых домов, некоторые ушли под воду вместе с крышей. 13 августа в отдельных районах края вода все еще продолжает выходить из рек.
На помощь приморским коллегам в борьбе с стихией в край выехала оперативная группа центрального аппарата МЧС России. Журналист «Известий» побывал на месте паводка и увидел, как жителей затопленного Уссурийска после прорыва дамбы спасатели эвакуируют в безопасные места.
Те, кто жили в многоквартирных домах, отнеслись к наводнению стоически.
— Надули сапы (надувная доска для плавания. — «Известия») и пошли, — рассказала «Известиям» местная жительница. — Предупреждало МЧС, что надо спасаться, но у нас было наводнение один раз, мы уже не так сильно боимся. В первый раз было страшнее. У нас некоторые из окон выходили, через козырек. Сейчас через окна удобнее.
По словам женщины, ситуация неприятная: в квартирах нет света, там остались животные, везде «грязно, противно», но страха нет.
Жителям частных домов повезло меньше — у многих пропало практически все. Местная жительница Вера Алексеевна рассказала «Известиям», что старается не думать о том, что делать дальше: в доме только недавно закончили ремонт.
Местный житель Виктор тащит на буксире плот, который сделал из крыльца своего дома. На борту — друг семьи пес Барон. Многие собаки спасаются на крышах. Мощный тайфун напугал даже тигров — спасаясь от воды, они стали выходить к людям.
Некуда идти
Это наводнение уже обновило исторический максимум — такого не припомнит даже старшее поколение. Тех, кому некуда идти, отправляют в пункты временного размещения.
— Если нам чего-то не хватает, тут же они (спасатели) сразу же привозят все, — поделилась с «Известиями» врио начальника одного из пунктов Галина Тягина.
Всего за пару дней затопило около 4 тыс. частных домов, 28 населенных пунктов оказались отрезаны водой. Многие отказываются уходить из затопленных домов: ночуют на чердаках, или, если это многоэтажки, поднимаются повыше — уровень воды доходит до вторых этажей. В таких случаях подвозят продуктовые наборы — консервы, хлеб, печенье.
Везут гуманитарную помощь и в села, которые оказались полностью отрезаны от земли, таких сейчас около 30. Один из погранпереходов большая вода буквально смыла.
Роспотребнадзор усилил санитарно-эпидемиологический мониторинг в районах Приморского края, попавших в зону наводнения. Во Владивостоке открываются пункты сбора помощи для пострадавших от наводнения. Саму столицу Приморья тайфун обошел стороной.
Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить в Приморский край более 300 тепловых пушек для просушки домов, более 100 мотопомп для откачки воды и более 230 автономных дизель-генераторов. Дополнительно 300 тепловых пушек направят губернаторы Амурской области и Еврейской автономной области.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем телеграм-канале заявил, что организован подвоз газовых баллонов и сухих пайков. Он поручил ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов в районе «Семь ветров»: жидкость попала в воду из бочек в затопленном гараже, пояснили ТАСС пресс-службе городской администрации.
Сейчас в Октябрьском районе, Уссурийске и Спасcк-Дальнем пик паводка пройден, вода уходит, Хорольский и Михайловский районы освободились от воды, проводятся аварийно-восстановительные работы бригадами спасателей и специалистов ЖКХ, заявили в МЧС. Прибывшая оперативная группа Центрального аппарата МЧС России на месте координирует действия по ликвидации ЧС, оказание финансовой помощи пострадавшим и оценки материального ущерба.
Неутешительный прогноз
Несмотря на то, что тайфун «Ханун» ушел, это не предвещает Приморскому краю улучшения погоды, предупреждает Александр Шувалов. Со стороны Филлипинских островов уже идет новый тайфун — «Лан». Примерно 15 августа он перейдет Японские острова, после чего выйдет в Японское море и затронет восточное побережье Приморья. Он может задеть и побережье Хабаровского края и принести сильные дожди на Сахалин.
— Приморские синоптики говорят о трех сценариях развития событий, но каждый из них не несет благоприятных прогнозов. Начиная с 16 августа можно ждать новую серию сильных проливных дождей, то есть ситуация с наводнением будет только осложняться, — отметил глава «Метео».
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Известиями» подтвердил дальнейшее образование циклонов и тайфунов в Приморском краю.
Если «Лан» не изменит направление, то жители Уссурийска и его окрестностей окажутся без защиты даже недостроенной дамбы, так как в результате наводнения сооружение размыло.
Ремонт дамбы был частью программы по реконструкции защитных инженерных сооружений, на которую в этом году Росводресурсы, по сообщению в телеграм-канале агентства, направили 5,1 млрд рублей. СМИ писали, что завершение строительства дамб, которые должны были защитить от паводков уссурийский район «Семь ветров», планировалось на осень 2023 года.
В начале июля, после перелива воды через дамбу, вызванного сильными дождями, ход работ на ней проинспектировал губернатор Олег Кожемяко. В своем телеграм-канале он отметил, что дамба тогда выдержала, а строителям «не хватило одного дня», чтобы успеть укрепить ее до дождей. Он пообещал, что все работы на дамбе завершатся в течение 20 дней.
Реконструкция началась еще весной, вызвав массовые протесты местных жителей. Дело в том, что в процессе были спилены старые деревья, которые росли на дамбе и укрепляли ее. На митингах против этого решения указывали, что оно может привести к печальным последствиям.
И сегодня жители хорошо об этом помнят.
— Я живу здесь почти 40 лет. Была дамба с большими деревьями, корни которых обхватывали почву. Деревья убрали, насыпали на дамбу неизвестно, что. Дамбу прорвало, и все, — заявила «Известиям» жительница одного из пострадавших домов.
Однако инженер по качеству строительства Сергей Бакин заметил, что спил деревьев не мог сильно повлиять на изменение прочности насыпи, так как корни дают лишь небольшую защиту.