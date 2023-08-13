Вода не приходит одна: на затопленные районы Приморья идет новый тайфун

Приморью может грозить новый тайфун уже через несколько дней, предупреждают синоптики. Предыдущий — «Ханун» — принес на территорию региона обильные дожди, из-за которых разлилась река Раздольная, затопив район Уссурийска и несколько окрестных сел. Спасатели эвакуировали более 2 тыс. человек, затопило более 4 тыс. домов. Из-за подтопления погибли два ребенка. 13 августа вода продолжает прибывать в отдельные районы города. Более чем в десяти муниципалитетах края введен режим ЧС. Местные жители не помнят, чтобы уровень воды поднимался так высоко, — достигая вторых этажей. Приморские синоптики говорят о трех сценариях развития событий. О том, как люди спасаются от стихии, что предпринимают власти и почему в окрестностях Уссурийска протестовали против реконструкции дамбы, — в материале «Известий».

«Мы уже не так сильно боимся»

Затопленные квартиры и подъезды, люди, плавающие по улицам города, и надувные лодки вместо автомобилей — так выглядит Приморье во время наводнения.

9 августа на край обрушился тайфун «Ханун» с сильными дождями. Утром 12 августа через недостроенную дамбу на реке Раздольной в районе Уссурийска начала прорываться вода. Ее строили для защиты от паводков, но после сильных ливней в реках стремительно поднялся уровень воды, она подтопила дамбу.

Фото: ТАСС/Александр Смитюк

К тому моменту, когда «Ханун» достиг Приморского края, он уже потерял структуру тропического циклона, но его запаса влаги оказалось достаточно, чтобы в регионе за сутки выпала месячная норма осадков, рассказал «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Теперь, уже в виде нетропического циклона, ослабленный «Ханун» вышел к югу Хабаровского края, а далее — к югу Якутии, где и прекратил существование.

Из-за вызванных им в Приморье паводков более 2 тыс. человек были эвакуированы из своих домов, в том числе 500 детей. В 14 муниципальных образованиях региона ввели режим ЧС. В пяти муниципалитетах открыты пункты временного размещения более чем для 550 пострадавших, заявили в МЧС.

Два ребенка из-за паводков в регионе погибли . Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, два брата 10 и 12 лет играли на расстоянии около 1 км от села Дальзаводское Хорольского муниципального округа. Одного из мальчиков потоком воды затянуло в водопропускную трубу. Его брат пытался ему помочь, но также погиб.

Пострадали дороги, мосты и электросети. Затоплено 4368 жилых домов, некоторые ушли под воду вместе с крышей. 13 августа в отдельных районах края вода все еще продолжает выходить из рек.

Фото: ТАСС/МЧС России

На помощь приморским коллегам в борьбе с стихией в край выехала оперативная группа центрального аппарата МЧС России. Журналист «Известий» побывал на месте паводка и увидел, как жителей затопленного Уссурийска после прорыва дамбы спасатели эвакуируют в безопасные места.

Те, кто жили в многоквартирных домах, отнеслись к наводнению стоически.

— Надули сапы (надувная доска для плавания. — «Известия») и пошли, — рассказала «Известиям» местная жительница. — Предупреждало МЧС, что надо спасаться, но у нас было наводнение один раз, мы уже не так сильно боимся. В первый раз было страшнее. У нас некоторые из окон выходили, через козырек. Сейчас через окна удобнее.

По словам женщины, ситуация неприятная: в квартирах нет света, там остались животные, везде «грязно, противно», но страха нет.

Жителям частных домов повезло меньше — у многих пропало практически все . Местная жительница Вера Алексеевна рассказала «Известиям», что старается не думать о том, что делать дальше: в доме только недавно закончили ремонт.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Местный житель Виктор тащит на буксире плот, который сделал из крыльца своего дома. На борту — друг семьи пес Барон. Многие собаки спасаются на крышах. Мощный тайфун напугал даже тигров — спасаясь от воды, они стали выходить к людям.

Некуда идти

Это наводнение уже обновило исторический максимум — такого не припомнит даже старшее поколение. Тех, кому некуда идти, отправляют в пункты временного размещения.

— Если нам чего-то не хватает, тут же они (спасатели) сразу же привозят все, — поделилась с «Известиями» врио начальника одного из пунктов Галина Тягина.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Всего за пару дней затопило около 4 тыс. частных домов, 28 населенных пунктов оказались отрезаны водой. Многие отказываются уходить из затопленных домов: ночуют на чердаках, или, если это многоэтажки, поднимаются повыше — уровень воды доходит до вторых этажей. В таких случаях подвозят продуктовые наборы — консервы, хлеб, печенье.

Везут гуманитарную помощь и в села, которые оказались полностью отрезаны от земли, таких сейчас около 30. Один из погранпереходов большая вода буквально смыла.

Роспотребнадзор усилил санитарно-эпидемиологический мониторинг в районах Приморского края, попавших в зону наводнения. Во Владивостоке открываются пункты сбора помощи для пострадавших от наводнения. Саму столицу Приморья тайфун обошел стороной.

Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить в Приморский край более 300 тепловых пушек для просушки домов, более 100 мотопомп для откачки воды и более 230 автономных дизель-генераторов. Дополнительно 300 тепловых пушек направят губернаторы Амурской области и Еврейской автономной области.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем телеграм-канале заявил, что организован подвоз газовых баллонов и сухих пайков. Он поручил ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов в районе «Семь ветров»: жидкость попала в воду из бочек в затопленном гараже, пояснили ТАСС пресс-службе городской администрации.

Сейчас в Октябрьском районе, Уссурийске и Спасcк-Дальнем пик паводка пройден, вода уходит, Хорольский и Михайловский районы освободились от воды, проводятся аварийно-восстановительные работы бригадами спасателей и специалистов ЖКХ, заявили в МЧС. Прибывшая оперативная группа Центрального аппарата МЧС России на месте координирует действия по ликвидации ЧС, оказание финансовой помощи пострадавшим и оценки материального ущерба.

Неутешительный прогноз

Несмотря на то, что тайфун «Ханун» ушел, это не предвещает Приморскому краю улучшения погоды, предупреждает Александр Шувалов. Со стороны Филлипинских островов уже идет новый тайфун — «Лан». Примерно 15 августа он перейдет Японские острова, после чего выйдет в Японское море и затронет восточное побережье Приморья. Он может задеть и побережье Хабаровского края и принести сильные дожди на Сахалин.

— Приморские синоптики говорят о трех сценариях развития событий, но каждый из них не несет благоприятных прогнозов. Начиная с 16 августа можно ждать новую серию сильных проливных дождей, то есть ситуация с наводнением будет только осложняться , — отметил глава «Метео».

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Известиями» подтвердил дальнейшее образование циклонов и тайфунов в Приморском краю.

Если «Лан» не изменит направление, то жители Уссурийска и его окрестностей окажутся без защиты даже недостроенной дамбы, так как в результате наводнения сооружение размыло.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Ремонт дамбы был частью программы по реконструкции защитных инженерных сооружений, на которую в этом году Росводресурсы, по сообщению в телеграм-канале агентства, направили 5,1 млрд рублей. СМИ писали, что завершение строительства дамб, которые должны были защитить от паводков уссурийский район «Семь ветров», планировалось на осень 2023 года.

В начале июля, после перелива воды через дамбу, вызванного сильными дождями, ход работ на ней проинспектировал губернатор Олег Кожемяко. В своем телеграм-канале он отметил, что дамба тогда выдержала, а строителям «не хватило одного дня», чтобы успеть укрепить ее до дождей. Он пообещал, что все работы на дамбе завершатся в течение 20 дней.

Реконструкция началась еще весной, вызвав массовые протесты местных жителей. Дело в том, что в процессе были спилены старые деревья, которые росли на дамбе и укрепляли ее. На митингах против этого решения указывали, что оно может привести к печальным последствиям.

И сегодня жители хорошо об этом помнят.

— Я живу здесь почти 40 лет. Была дамба с большими деревьями, корни которых обхватывали почву. Деревья убрали, насыпали на дамбу неизвестно, что. Дамбу прорвало, и все, — заявила «Известиям» жительница одного из пострадавших домов.