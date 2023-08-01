От воды к беде: как Пекин и пригороды пережили тайфун

Мощный тайфун «Доксури», обрушившийся на побережье Китая и дошедший до Пекина, унес жизни 20 человек . Уже к утру 1 августа в столице, где три дня подряд стоял ливень стеной, наступил просвет — дождь закончился, и для передвижений по городу уже даже не требовался зонт. Тем не менее, пока страна подсчитывает убытки от нынешней стихии, на Китай надвигается новая напасть — тайфун «Ханун», который достигнет побережья страны уже на этой неделе . О непростой ситуации в КНР и реакции властей на природный катаклизм — в материале «Известий».

Смертельный дождь

Большую часть июля Северный Китай, включая столичный Пекин, страдал от невыносимой жары . В этом регионе, как и по всей Азии, лето никогда не бывает прохладным, однако даже при этом СМИ и жители называли погодные условия не иначе как беспрецедентными.

Но обрушившиеся на Пекин в минувшие выходные дожди так и не принесли жителям желанной прохлады . К субботе подтопивший китайский восток тайфун «Доксури» дошел до столицы: с выходных по вечер понедельника в Пекине выпало 138 мм осадков, а в ряде районов под столицей их уровень достиг сразу 400 мм . И если в центре редкие прохожие рисковали просто промочить ноги под дождем (31 июля на Тяньаньмэнь как ни в чем не бывало даже прошла традиционная церемония поднятия флага), то в нескольких районах на западной окраине Пекина случился настоящий потоп, унесший жизни 11 человек, сообщили власти 1 августа. Девять других погибших — из провинции Хэбэй . Еще 27 жителей пропали без вести.

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Из-за природной стихии два поезда, направлявшиеся из центра Пекина в район Дасин, оказались заблокированы, и пассажирам — а их оказалось почти 2 тыс. — пришлось эвакуироваться прямо из тоннелей . Чтобы избежать коллапса на автотрассах, власти столичных пригородов закрыли 107 горных дорог. И предупредили, что вплоть до 3 августа остается опасность их подтопления. Из-за разгула природной стихии в Пекине была приостановлена работа на 4 тыс. строительных объектах , большинству других столичных жителей устроили внеурочный выходной либо позволили работать удаленно. В понедельник в центре Пекина было куда меньше пробок и пешеходов, чем обычно, но сказать, что город обезлюдел, было бы большим преувеличением.

— Такие дожди для Пекина — большая редкость. Обычно тут очень душно и влажно , но не из-за осадков, а из-за наших климатических условий, — заметила «Известиям» жительница города Яо Сяоминь.

В общей сложности в 13 районах Пекина пострадало свыше 44 тыс. человек. Из небезопасных мест эвакуировали 127 тыс . Столичные метеорологические службы 1 августа понизили уровень предупреждения из-за дождей с «красного» до «оранжевого» и «желтого». При этом «оранжевый» уровень предупреждения сохраняется в районе Мэньтоугоу на западе китайской столицы, в остальных районах его понизили до «желтого», сообщило Центральное телевидение Китая.

Новый вызов

Действительно, потопы накрывали преимущественно китайский юг и районы в дельте реки Янцзы. Именно там случилось самое разрушительное наводнение 1998 года, в котором погибли 4,1 тыс. человек . Пекин же сталкивался с водной стихией, подобной нынешней, только в июле 2012 года. Тогда она унесла жизни 79 человек. При этом уровень осадков, обрушившихся на столичный город более десятилетия назад, был намного меньше нынешнего. И тот факт, что на сей раз китайским властям удалось избежать большого числа жертв, очевидно, свидетельствует о большом пути, который за эти годы проделали экстренные службы. Впрочем, посетивший наиболее пострадавшие районы 1 августа председатель КНР Си Цзиньпин всё же призвал удвоить усилия по минимизации жертв стихии .

Фото: REUTERS/China Daily

«Необходимо, чтобы регионы приложили все возможные усилия для спасения пропавших без вести и людей, которые оказались отрезанными от внешнего мира», — приводит агентство Хinhua слова китайского лидера.

По его словам, власти местного уровня должны предоставить пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Также он призвал оказывать точечную поддержку тем, чьи родные и близкие погибли в результате наводнений.

«Необходимо сделать всё возможное, чтобы избежать дополнительных человеческих жертв и увеличения количества пострадавших», — сказал Си Цзиньпин.

В Китае река Юдинхэ вышла из берегов и затопила столицу страны Пекин. Жертвами стихийного бедствия уже стали 11 человек, по меньшей мере 27 пропали без вести. Подробнее о ситуации — в галерее «Известий» Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto Причиной катастрофического наводнения стали необычно сильные ливни, пролившиеся в регионе Фото: AP Photo/Andy Wong Вода затопила и разрушила здания в китайской столице Фото: AP Photo/Ng Han Guan Затопленные машины на улицах Пекина Фото: REUTERS/Thomas Peter Житель китайской столицы на плечах переносит ребенка через затопленную улицу Фото: REUTERS/Thomas Peter Сильные ливни, продолжавшиеся несколько дней, стали одним из следствий тайфуна «Доксури» Фото: AP Photo/Ng Han Guan Спасательная операция разворачивается на улицах города Фото: REUTERS/Thomas Peter В результате циклона в районе столицы Китая выпало до 700 мм осадков за три дня Фото: AP Photo/Ng Han Guan В Пекине и пригородах нарушено снабжение, люди вынуждены стоять в очередях, чтобы получить питьевую воду Фото: REUTERS/Thomas Peter По данным властей, всего пострадало более 44 тыс. человек в 13 районах столицы Фото: REUTERS/Thomas Peter Еще 127 тыс. человек эвакуировали из районов, признанных небезопасными Фото: AP Photo/Ng Han Guan Жители города идут по затопленным улицам Фото: REUTERS/Thomas Peter Власти просят жителей по возможности не выходить из дома и не рисковать собой Фото: REUTERS/Thomas Peter

В общей же сложности по всему Китаю от тайфуна пострадало более 1,4 млн человек, большей частью — в прибрежной провинции Фуцзянь , где пришлось эвакуировать порядка 400 тыс. Предварительный экономический ущерб, заявили власти КНР, достиг 478 млн юаней.