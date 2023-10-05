В Японии объявлена угроза цунами из-за землетрясения магнитудой 6,6

К югу от японского архипелага Идзу произошло землетрясение магнитудой 6,6, была объявлена угроза цунами. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает телеканал NHK.

«Находиться в море или вблизи побережья опасно. <...> Поскольку течения по-прежнему сильные, пожалуйста, не заходите в море и не приближайтесь к берегу до тех пор, пока предупреждение не будет снято», — говорится в материале.

Землетрясение произошло в 11:00 (05:00 мск), его очаг залегал на глубине 10 км. Ожидаемая высота волны цунами — до 1 м.

Ранее, 4 октября, землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Филиппин. Эпицентр стихии находился в 127 км к юго-востоку от города Генерал-Сантос, расположенного в провинции Южный Котабато.