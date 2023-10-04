Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Филиппин

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло 4 октября недалеко от побережья Филиппин. Об этом сообщил на своем сайте Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился в 127 км к юго-востоку от города Генерал-Сантос, расположенного в провинции Южный Котабато. Там проживают около 679 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 111 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Накануне землетрясение магнитудой 6,1 было зарегистрировано у берегов Японии в районе Симоды. Разрушений и пострадавших не было.