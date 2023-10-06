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На территории Южно-Сахалинска ввели режим ЧС из-за прохождения тайфуна

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Фото: ТАСС/Кирилл Ясько
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В связи с прохождением тайфуна по южной части острова Сахалин в Южно-Сахалинском городском округе введен режим ЧС. Об этом 6 октября сообщает мэр Сергей Надсадин в Telegram-канале.

По словам главы города, сейчас в Южно-Сахалинске подтоплены более 20 домовладений.

«Сейчас на штабе потребовал от всех вице-мэров, руководителей территорий ― вести круглосуточный мониторинг ситуации», ― написал Надсадин.

По информации главного управления МЧС по Сахалинской области, в Южно-Сахалинске произошло подтопление части города, расположенной в низменности. Здесь пострадали 34 придомовые территории, в шести из которых вода проникла в дома. Пострадавших нет, жители подтопленных домов отказались от расселения. Сейчас из этих жилищ проводится откачка воды.

Кроме того, в результате тайфуна в нескольких микрорайонах города частично нарушена подача электроэнергии: всего без электричества остались жители 584 частных и шести многоквартирных домов. Специалисты работают над восстановлением сети.

Ранее, 5 октября, на побережье Сахалина спрогнозировали волны высотой больше 4 м, вызванные землетрясением магнитудой 6,6, которое произошло к югу от японского архипелага Идзу.

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