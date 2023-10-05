Волны высотой больше 4 м спрогнозировали на побережье Сахалина
МЧС предупреждает о значительном волнении моря 6 октября на юго-восточном побережье Сахалина. Высота волн будет достигать 4 м.
По данным ИА SakhalinMedia, опасное явление ожидается между мысами Свободным и Макарова ночью и в первой половине дня. В муниципалитеты направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.
Жителей Сахалина просят исключить случаи выхода в море на маломерных судах и не подходить близко к берегу.
Ранее в этот день к югу от японского архипелага Идзу произошло землетрясение магнитудой 6,6. В стране объявлена угроза цунами.