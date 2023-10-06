Эксперт оценил рост эффективности средств РЭБ под управлением «Былины» на 40%

Новые комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РБ-109 «Былина» будут поставлены Вооруженным силам РФ в 2025 году. Система с элементами искусственного интеллекта пока проходит опытную эксплуатацию в войсках. По мнению военного эксперта Виктора Мураховского, применение «Былины» улучшит взаимодействие комплексов радиоэлектронной борьбы на поле боя и повысит их эффективность до 40%.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что «Былину» впервые испытали в ходе учений «Запад-2017». Там комплексы РЭБ были задействованы в целях дезорганизации системы управления условного противника. Система объединяет средства РЭБ в единый контур, анализирует обстановку в районе боевых действий и самостоятельно решает, как организовать подавление целей.

«С «Былиной» любая группировка РЭБ будет действовать сетецентрично. Она позволит более точно и эффективно применять комплексы, которые работают по различным диапазонам, радиосредствам и РЛС противника, в том или ином районе. И что важно — согласовывать их работу», — пояснил «Известиям» Мураховский.

Он добавил, что сейчас радиоразведка обнаруживает цели, затем комплексы радиоборьбы подавляют их, но действия не всегда согласованы. Например, может получиться так, что в радиусе действия невозможно использовать собственные беспилотники. А «Былина» поможет согласовать по времени, месту и цели применения задействованные системы вооружения в нужном районе, рассказал специалист.

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Оглушительный эффект: когда войска получат системы РЭБ «Былина»