Путин поздравил с днем рождения президента Таджикистана Рахмона

Президент России Владимир Путин тепло поздравил по телефону с днем рождения лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. Об этом 5 октября сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер отметил личный вклад президента Таджикистана в упрочении союзничества стран, а также в наращивании связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.

Глава РФ также добавил, что Рахмона заслуженно уважают соотечественники. Кроме того, он имеет высокий авторитет за рубежом. Под его руководством Таджикистан уверенно движется по пути экономического и социального развития, а также выполняет важную роль в региональных и международных делах.

Путин подчеркнул, что будет рад продолжать тесную совместную работу по актуальным вопросам российско-таджикистанских отношений. Он пожелал лидеру Таджикистана здоровья, благополучия и успехов.

22 мая сообщалось, что российско-таджикский товарооборот в прошлом году вырос почти на 24% и составил около $1,7 млрд. В 2023 году существуют возможности для того, чтобы этот показатель достиг $2 млрд.