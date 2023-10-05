Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о введении регулирования цен на мазут для отопительного сезона. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба Кремля.

В связи с ростом цен на мазут, поставляемый для целей теплоснабжения, Путин поручил правительству софинансировать расходы Мурманской области и других арктических регионов страны на подготовку отопительного сезона-2023/24 за счет федерального бюджета. Президент также рассмотрел идею регулирования цен по этому вопросу.

Доклады, касающиеся темы мазута, Путин ожидает до 15 октября текущего года и до 1 февраля 2024 года.

В большинстве регионов России начало отопительного сезона происходит в период с 1 сентября по 15 октября. Решение о запуске отопления принимают муниципальные власти. Конкретный срок зависит от среднесуточной температуры воздуха, а также динамики ее изменения за последние дни. Так, в Мурманске отопительный сезон начался 14 сентября, в Москве — 3 октября.

Ранее, 27 сентября, Путин поручил Минэнерго подготовить предложения по стабилизации цен на рынке нефтепродуктов. В частности, президент поручил правительству «плотнее работать» с компаниями, чтобы стабилизировать цены на топливо в России, чтобы они понимали свою ответственность. Он рассчитывает, что меры, предлагаемые кабмином, принесут результат.