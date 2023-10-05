Нападение на лидера немецкой партии АдГ Тино Хрупаллу. Главное

Вечером 4 октября в городе Ингольштадте (федеральная земля Бавария) на Театральной площади проходил предвыборный митинг сторонников партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Ее лидер — Тино Хрупалла готовился обратиться к пришедшим с речью, когда почувствовал себя плохо. На место вызвали полицейских и медиков. Скорая увезла политика на машине с включенными синими огнями. Официального заявления о произошедшем и состоянии Хрупаллы не было, однако однопартийцы политика считают инцидент нападением. Очевидцы и сочувствующие в соцсетях попытались внести недостающие детали в картину произошедшего перед выборами в парламент Баварии. «Известия» собрали ключевые элементы события.

Депутат комитета по обороне в бундестаге от АдГ Ян Нольте в беседе с «Известиями» сообщил, что причиной госпитализации лидера оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» мог стать анафилактический шок после введения из шприца неизвестного вещества в плечо. Он упомянул о двух людях, которые могли это сделать.

Загадочное нападение без следов и доказательств

В немецких СМИ точной и официальной информации пока нет. Даже однопартийцы Хрупаллы выступают то с заявлением о его пребывании в реанимации, то с сообщением, что с главой партии всё хорошо, он осмотрен врачами.

Официально полиция Баварии пока выпустила только призыв к свидетелям и очевидцам инцидента на Театральной площади Ингольштадта поделиться фото-, аудио- и видеоматериалами, если они были сделаны в непосредственной близости от места происшествия в период с 16:15 до 17:00.

«Во второй половине дня 04.10.2023 на Театральной площади в Ингольштадте состоялось предвыборное мероприятие АдГ. Около 16:30, еще до начала своего выступления, депутату бундестага Тино Хрупалле потребовалась медицинская помощь за кулисами. После этого политик был доставлен в больницу, при этом очевидной травмы на тот момент не было», — описали в полиции произошедшее.

По данным портала Tagesschau, полиция не нашла доказательств нападения на политика. В Ингольштадте заявили, что полиция намерена выяснить, могут ли третьи лица вообще нести ответственность за инцидент.

«Для выяснения подробных обстоятельств этого инцидента дальнейшее расследование было взято под контроль департаментом уголовных расследований Ингольштадта», — сообщили в полиции города.

Как выяснилось позднее, очевидцы на месте видели задержание двух человек, которые являются подозреваемыми в нападении. Их увезли на допрос.

АдГ и очевидцы говорят о шприце

В партии АдГ подтвердили факт физического нападения на Хрупаллу. И хотя никаких повреждений на теле политика заметно не было, скорая помощь увезла его в больницу со включенными синими мигалками, уточнил портал Junge Freiheit (JF). Главный кандидат от АдГ на государственных выборах Катрин Эбнер-Штайнер подтвердила нападение на Хрупаллу, однако не смогла сказать, что именно произошло. Судя по всему, сказала она JF, был найден шприц.

Версию со шприцом активно продвигал австрийский журналист Геральд Гросс, которого пригласили выступить на митинге в Ингольштадте. Он рассказал, как глава АдГ почувствовал себя плохо и указал на двух молодых людей, которых допрашивает полиция. Гросс также говорил об анафилактическом шоке и найденной на месте происшествия игле.

Позже в офисе партии газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявили, что Хрупалла находится под наблюдением врачей.

«Господин Хрупалла был тщательно обследован в клинике. В данных обстоятельствах его состояние стабильно, и следующей ночью он будет находиться под наблюдением в отделении интенсивной терапии», — сообщило агентство DPA поздно вечером в среду.

Представитель офиса Хрупаллы также сообщил, что полиция и органы безопасности расследуют факт причинения тяжких телесных повреждений, но не предоставил никакой информации о том, что именно могло произойти на полях предвыборной кампании в Ингольштадте, сославшись на продолжающееся расследование.

Федеральный депутат от АдГ Питер Бистрон также заявил в видеоролике на YouTube, что на месте инцидента был найден шприц.

Выборы в Баварии и популярность АдГ

В беседе с «Известиями» Ян Нольте рассказал о еще одном происшествии — с сопредседателем партии АдГ Алис Вайдель. Ей угрожали у дома, после чего служба безопасности вывезла ее и семью в другое место. По его мнению, подобные инциденты — показатель того, как обращаются с оппозицией в Германии.

«Вы знаете, как федеральное правительство ФРГ, чье мнение мы не разделяем, говорит о нас. Что якобы мы радикалы только потому, что хотим регулируемой миграционной политики, как в большинстве стран, или потому, что против поставок оружия. Именно поэтому федеральное правительство изображает нас как чистое зло», — сказал депутат бундестага.

В Баварии в воскресенье пройдут выборы в парламент федеральной земли. Партия Хрупаллы стала одной из популярных в регионе и стране. Журналист Вольфрам Ваймер 3 октября отмечал, что на этих выборах партия АдГ может обойти правящую Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), что станет «историческим фиаско» для социал-демократов.

В мае оппозиционная правая партия АдГ обошла по популярности входящую в правительственную коалицию партию «Зеленые», став третьей по результатам опроса, проведенного институтом Forsa. Глава института социолог Манфред Гюльнер тогда заметил, что АдГ может стать самой сильной политической силой на выборах в федеральные земли в Восточной Германии в 2024 году.

Портал Focus.de сообщал после инцидента с Хрупаллой о том, что параллельно с предвыборным мероприятием АдГ в Ингольштадте проходило оппозиционное собрание. Мэр города Кристиан Шарпф от Социал-демократической партии Германии заявил о себе в качестве спикера.

Кто такой Тино Хрупалла?

Саксонец Тино Хрупалла возглавляет «Альтернативу для Германии» почти четыре года. Первоначально он делил бразды партийного правления с Йоргом Мойтеном, который покинул АдГ в начале 2022 года. С июня 2022 года во главе партии встали Хрупалла и Алиса Вайдель.

Он известен жесткими высказываниями как по внутригерманской повестке — мигранты, энергетические проблемы, экспроприация собственности из-за роста цен на отопление, так и внешнеполитическими заявлениями о необходимости мирных инициатив по прекращению украинского конфликта, остановке поставок оружия Киеву, расследовании причин аварий на «Северных потоках».

«Разрушение двух газопроводов «Северный поток» — это беспрецедентная атака на энергетическую и сырьевую безопасность Германии, на ее суверенитет, а также на наше благополучие. Это был террористический акт, противоречащий международному праву, если не война против ФРГ. Но вот уже шесть месяцев федеральное правительство хранит молчание по этому поводу. <...> Есть обоснованные подозрения, что правительство знает о лицах, ответственных за взрывы, больше, чем оно до сих пор говорило», — говорил он.

Он же в сентябре 2023 года призывал расследовать диверсию, наказать виновных и восстановить функционирование газопроводов. Политик утверждал, что во взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» виновны противники энергетического суверенитета Германии.

Помимо антиправительственной позиции Хрупаллы соратники называют возможной причиной инцидента на предвыборном мероприятии существенный провокационный бэкграунд политика. За свою позицию по Украине и призывы прекратить поставки оружия, за поддержку российской политической линии еще до февраля 2022 года он был внесен в черный список украинского сайта «Миротворец».

Пользователи соцсети Х после госпитализации главы АдГ напомнили, как 11 февраля 2023 года Хрупалла заявлял, что находится в так называемом списке смертников Службы безопасности Украины (СБУ).

«Есть ли тут какая-либо связь со вчерашним нападением в Ингольштадте?» — подписал пост с видео, на котором Хрупалла говорит о списке СБУ, пользователь под ником Rolf.