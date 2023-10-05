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Очевидцы сообщили о двух задержанных с места нападения на лидера партии АдГ

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Фото: Global Look Press/dpa/Jonas Walzberg
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Очевидцы инцидента с лидером оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллой на Театральной площади в Ингольштадте сообщили, что полиция задержала двух свидетелей и увезла на допрос. Баварская полиция с официальным заявлением не выступала, но призвала очевидцев помочь фото и видео с мероприятия 4 октября.

Официально полиция Баварии пока выпустила только призыв к свидетелям и очевидцам инцидента на Театральной площади Ингольштадта поделиться фото-, аудио- и видеоматериалами, если они были сделаны в непосредственной близости от места происшествия в период с 16:15 до 17:00.

«Во второй половине дня 04.10.2023 на Театральной площади в Ингольштадте состоялось предвыборное мероприятие АдГ. Около 16:30, еще до начала своего выступления, депутату бундестага Тино Хрупалле потребовалась медицинская помощь за кулисами. После этого политик был доставлен в больницу, при этом очевидной травмы на тот момент не было», — описали в полиции произошедшее.

По словам других очевидцев, полицией были задержаны два человека, которые являются подозреваемыми в нападении. Их увезли на допрос, сообщает Junge Freiheit.

Помимо антиправительственной позиции Хрупаллы соратники называют возможной причиной нападения существенный провокационный бэкграунд политика. За свою позицию по Украине и призывы прекратить поставки оружия, за поддержку российской политической линии еще до февраля 2022 года он был внесен в черный список украинского сайта «Миротворец».

Пользователи соцсети Х напомнили, как 11 февраля 2023 года Хрупалла заявил, что находится в так называемом списке смертников Службы безопасности Украины (СБУ).

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4 октября на предвыборном мероприятии АдГ в Ингольштадте произошел инцидент с федеральным представителем партии Тино Хрупаллой. Ему стало плохо, после чего он был госпитализирован без каких-либо подробностей о состоянии или причинах его нездоровья.

Депутат комитета по обороне в бундестаге от АдГ Ян Нольте сообщил «Известиям», что, по его данным, причиной недомогания Хрупаллы мог стать анафилактический шок после введения из шприца неизвестного вещества в плечо. Он добавил, что антиправительственная риторика главы АдГ многих раздражала.

3 октября Вольфрам Ваймер в статье для N-TV отмечал, что на выборах в ландтаги партия АдГ может обойти правящую Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), что станет «историческим фиаско» для социал-демократов.

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