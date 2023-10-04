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Депутат бундестага от АдГ рассказал о состоянии госпитализированного лидера партии

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Фото: Global Look Press/IMAGO/M. Popow
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Причиной госпитализации лидера оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллы мог стать анафилактический шок после введения из шприца неизвестного вещества в плечо, сообщил 4 октября «Известиям» депутат комитета по обороне в бундестаге от АдГ Ян Нольте.

«Официальных заявлений ни от полиции, ни от больницы пока нет, но я на связи с коллегами по партии. Поэтому всё, что я сейчас говорю, не подтверждено ни больницей, ни полицией. По разным данным, похоже, что два человека ввели ему в плечо неизвестное вещество. Затем он потерял сознание и был доставлен в больницу. Я уже несколько раз слышал, что у него, вероятно, был анафилактический шок — худшая из всех реакций», — дал ответ Нольте на запрос издания.

Он выразил надежду, что состояние коллеги стабилизируется и он скоро поправится, так как «анафилактический шок — это очень страшно». Нольте подчеркнул, что предстоят обследования и расследование произошедшего.

Депутат бундестага также упомянул о происшествии с председателем партии АдГ Алис Вайдель — ей угрожали у дома, после чего служба безопасности вывезла ее и ее семью в другое место. Он считает, что подобные инциденты — показатель того, как обращаются с оппозицией в Германии.

«Вы знаете, как федеральное правительство ФРГ, чье мнение мы не разделяем, говорит о нас. Что якобы мы радикалы только потому, что хотим регулируемой миграционной политики, как в большинстве стран, или потому, что против поставок оружия. Именно поэтому федеральное правительство изображает нас как чистое зло, а некоторые люди верят в это и считают, что они должны каким-то образом спасти Германию от нас с помощью таких нападений. Так что определенно за это несет ответственность власть, а также средства массовой информации — за то, как они нас представляют и ведут политические дебаты», — резюмировал политик.

Порталу Focus.de в главном управлении полиции Северной Баварии заявили, что видимых повреждений у Хрупаллы при госпитализации не было. Полиция продолжает расследование инцидента.

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И что это значит для правящей коалиции и канцлера ФРГ Олафа Шольца

4 октября на предвыборном мероприятии АдГ в Ингольштадте произошел инцидент с федеральным представителем партии Тино Хрупаллы. Ему стало плохо, после чего он был госпитализирован без каких-либо подробностей о состоянии или причинах его нездоровья.

3 октября Вольфрам Ваймер в статье для N-TV отмечал, что на выборах в ландтаги партия АдГ может обойти правящую Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), что станет «историческим фиаско» для социал-демократов.

В сентябре Хрупалла в ходе дебатов по поводу федерального бюджета обвинил правительство и его главу Олафа Шольца в разрушении страны. Он указал на «небрежную и ошибочную миграционную политику», а также отметил негативное воздействие мер правительства на достижение климатической нейтральности. Он также высказал сомнение в том, что меры правительства на фоне инфляции и санкций против РФ помогут стабилизировать цены на энергоносители и отопление для домохозяйств.

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