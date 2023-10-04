Лидер АдГ госпитализирован после инцидента на предвыборном мероприятии

Лидер оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла госпитализирован после инцидента на предвыборном мероприятии в Баварии. Об этом сообщила в среду, 4 октября, газета Junge Freiheit со ссылкой на представителя партии.

«4 октября на предвыборном мероприятии АдГ в Ингольштадте произошел физический инцидент против федерального представителя партии Тино Хрупаллы. В связи с этим его доставили в больницу, где в настоящее время выясняется состояние его здоровья», — сообщил изданию представитель партии.

Газета приводит также слова австрийского журналиста Геральда Гросса, присутствовавшего на мероприятии, который сообщил, что внезапно «Хрупалла почувствовал себя плохо, после чего указал на двух молодых людей, которых в настоящее время допрашивает полиция». Издание отмечает также, что, по некоторым данным, на месте инцидента были найдены шприц и игла для него.

В соцсети X в настоящее время распространяется видео, на котором, как предполагается, показано, как федерального представителя АдГ везут в больницу на машине скорой помощи, добавляется в материале.

Инцидент произошел за несколько дней до выборов в ландтаги (земельные парламенты) Баварии и Гессена, назначенных на 8 октября. Журналист Вольфрам Ваймер 3 октября отмечал, что на этих выборах партия АдГ может обойти правящую Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), что станет «историческим фиаско» для социал-демократов.

23 сентября газета Bild am Sonntag сообщила, что число поддерживающих правящую в ФРГ коалицию жителей Германии достигло рекордного минимума, составив 37%. Это на 15% меньше, чем на прошлых выборах в 2021 году, уточнила газета.

В том же месяце Хрупалла в ходе дебатов по поводу федерального бюджета обвинил правительство и его главу Олафа Шольца в разрушении страны. Он указал на «небрежную и ошибочную миграционную политику», а также отметил негативное воздействие мер правительства на достижение климатической нейтральности.

Он также высказал сомнение в том, что меры правительства на фоне инфляции и санкций против РФ помогут стабилизировать цены на энергоносители и отопление для домохозяйств.