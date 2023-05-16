Опрос показал рост популярности в ФРГ партии АдГ

Оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) снова обошла по популярности входящую в правительственную коалицию партию «Зеленые», став третьей по результатам опроса, проведенного институтом Forsa, сообщил портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Согласно опросу, за АдГ готовы проголосовать 16% респондентов, а за «Зеленых» —15%. От идущих на втором месте социал-демократов (СДПГ) АдГ отделяет лишь 1%.

«Нельзя исключать, что АдГ будет самой сильной политической силой на выборах в федеральные земли в Восточной Германии в 2024 году», — отметил глава Forsa социолог Манфред Гюльнер.

Лидер «Зеленых» Рикарда Лэнг также прокомментировала итоги опроса, отметив, что его результаты вызывают «невероятное беспокойство».

Представитель АдГ Тино Хрупалла назвал причинами роста популярности партии «неконтролируемую миграцию сотен тысяч человек, постепенную экспроприацию собственности из-за смены вариантов отопления и мирные инициативы по прекращению украинского конфликта мирными переговорами».

В опросе приняли участие 2503 гражданина Германии.

В марте АдГ впервые с 2018 года обогнала партию «Зеленые». Тогда 16% избирателей заявили, что при выборах в бундестаг отдали бы свой голос АдГ, как в 2018 году, когда партия была популярной. За партию «Зеленые» проголосовали бы 15%, уточняет «Газета.Ru».

В 2021 году сопредседатель АдГ Тино Хрупалла по итогам выборов в бундестаг отметил, что политическая сила довольна своими результатами. Он обратил внимание, что на востоке страны показатели партии лучше, чем на западе.