Во взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП) виновны противники энергетического суверенитета Германии. Об этом 26 сентября заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла.

«Год назад противники энергетического суверенитета Германии взорвали «Северный поток». Линия жизни германской промышленности перерезана. Фракция АдГ в бундестаге призывает к расследованию и наказанию всех виновных», — написал Хрупалла на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

Политик также указал на необходимость отремонтировать поврежденные в результате диверсии конструкции.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Виталий Чащухин со ссылкой на слова главы комитета по вопросам экономики и защиты климата бундестага от партии «Левые» Клауса Эрнста рассказал, что после терактов на газопроводах экономика Германии подорвалась. Кроме того, диверсии на СП обернулись на страны падением уровня жизни.

Между тем Генпрокуратура РФ обратилась к компетентным органам Германии, Дании, Швеции и Швейцарии с требованием пересмотреть отказы в исполнении запросов России о правовой помощи в рамках расследования повреждений газопроводов.

Также 26 сентября должно пройти заседание Совета Безопасности ООН по подрыву на СП.

Накануне посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что совместное с РФ расследование терактов на газопроводах «Северный поток» пугает Данию неудобными для страны последствиями. По его словам, власти опасаются, что российская сторона узнает нечто, что создаст риски для сотрудничества датского государства с США в сфере безопасности или же его поставок вооружений Украине.

В августе американский журналист Сеймур Херш, известный своим расследованием диверсии на газопроводах, указал, что немецкие власти в лице канцлера Олафа Шольца знали о намерении американского лидера Джо Байдена уничтожить экономику ФРГ путем разрушения СП. А такие СМИ, как журнал Spiegel и телеканал ZDF, заявили, что след преступления ведет на Украину, а доказательств вины России в произошедшем нет.

Обе ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны в конце сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.