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Суд продлил арест обвиняемому в подрыве машины Захара Прилепина

Взорвавшему машину Прилепина продлили арест в СИЗО до 2024 года
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Басманный суд Москвы продлил арест Александру Пермякову, обвиняемому в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, до 6 января 2024 года. Об этом 4 октября сообщает корреспондент «Известий» из зала судебных заседаний.

«Суд постановил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Пермякову до 6 января 2024 года удовлетворить», — зачитала решение судья.

Таким образом в общей сложности Пермяков проведет под стражей восемь месяцев. Обвиняемый может обжаловать постановление судьи в Московском городском суде в течение трех суток со дня его вынесения.

«Нужен публичный суд над людьми, совершившими теракты»
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Предыдущий арест Пермякова действовал до 6 октября этого года. Мужчине предъявлено обвинение по уголовному делу о террористическом акте, повлекшем причинение смерти человеку (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), и незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Ему грозит пожизненный срок.

Пермякова задержали в день, когда автомобиль Прилепина Audi Q7 был подорван, — 6 мая. Он рассказал, что был связан с сотрудниками спецслужб Украины. Мужчина заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно. В момент взрыва в автомобиле на пассажирском сиденье находился соратник писателя Александр Шубин, он погиб.

Позже, 7 июля, Прилепин записал видео в свой 48-й день рождения, когда проходил реабилитацию после покушения. На нем писатель уже смог стоять в специальных аппаратах.

Затем, 1 августа, писатель сообщил, что по указу президента России в Росгвардии сформируют полки особого назначения, один из них — на базе батальона «Оплот», созданного им самим. Писатель добавил, что получил должность замкомандира полка и станет политруком. В начале июня президент России Владимир Путин наградил писателя орденом Мужества.

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