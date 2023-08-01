Прилепин сообщил о формировании полков особого назначения в Росгвардии

По указу президента России в Росгвардии сформируют полки особого назначения, один из них — на базе батальона «Оплот», созданного Захаром Прилепиным. Об этом писатель сообщил 1 августа в своем Telegram-канале.

«Что ж, раз это стало известно, подтверждаем: созданный нами с легендарным ополченцем первой волны, полковником Сергеем Завдовеевым батальон Росгвардии «Оплот» расширяется до полка и получает тяжелое вооружение», — написал он.

Писатель добавил, что получил должность замкомандира полка и станет политруком. Он заверил также, что задачи, поставленные руководством Росгвардии и президентом России, будут выполнены.

Полки формируются для боевых задач в зоне специальной военной операции на передовой. Комплектация нового подразделения происходит на базе 21-й ордена Жукова бригады Росгвардии, где располагается «Оплот».

По словам Прилепина, он вернется в строй по завершении лечения.

Прилепин сейчас проходит курс лечения после покушения на него. Машину Audi Q7, в которой ехал Прилепин, подорвали 6 мая в Нижегородской области. В момент взрыва в автомобиле на пассажирском сиденье находился соратник писателя Александр Шубин, он погиб.

В тот же день по подозрению в подрыве машины был задержан Александр Пермяков. Он рассказал о связях с сотрудниками спецслужб Украины. Мужчина заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», Пермяков был заключен под стражу.