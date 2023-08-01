Реклама
Прямой эфир
Общество
СКР предъявил обвинения мужчине, похитившему девушку в 2009 году
Происшествия
Схрон с боеприпасами украинских диверсантов нашли в Херсонской области
Армия
Военный эксперт объяснил планы США передать Украине менее оснащенные танки Abrams
Армия
Балицкий сообщил о перегруппировке ВСУ на ореховском направлении
Туризм
Единая электронная виза для иностранцев заработала в России
Туризм
Минэк заявил о подтверждении от Китая о запуске туристического безвиза
Мир
Захарова допустила, что США из-за Киева получат статус страны-спонсора терроризма
Мир
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Общество
В Кремле рассказали о мерах защиты Москвы после атаки БПЛА
Общество
В карельском поселке задержали подозреваемых в убийстве шести человек
Мир
В Кремле указали на важность темы расширения БРИКС
Мир
Лукашенко заявил о намерении избежать применения ТЯО для защиты Белоруссии
Общество
Метеоролог оценил опасность тайфуна «Доксури» для российских регионов
Сюжет:

Прилепин сообщил о формировании полков особого назначения в Росгвардии

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По указу президента России в Росгвардии сформируют полки особого назначения, один из них — на базе батальона «Оплот», созданного Захаром Прилепиным. Об этом писатель сообщил 1 августа в своем Telegram-канале.

«Что ж, раз это стало известно, подтверждаем: созданный нами с легендарным ополченцем первой волны, полковником Сергеем Завдовеевым батальон Росгвардии «Оплот» расширяется до полка и получает тяжелое вооружение», — написал он.

Писатель добавил, что получил должность замкомандира полка и станет политруком. Он заверил также, что задачи, поставленные руководством Росгвардии и президентом России, будут выполнены.

Полки формируются для боевых задач в зоне специальной военной операции на передовой. Комплектация нового подразделения происходит на базе 21-й ордена Жукова бригады Росгвардии, где располагается «Оплот».

По словам Прилепина, он вернется в строй по завершении лечения.

Порыв обороны: российские войска продвинулись в районе Купянска и Сватово
Наша армия смогла преодолеть хорошо укрепленные украинские позиции

Прилепин сейчас проходит курс лечения после покушения на него. Машину Audi Q7, в которой ехал Прилепин, подорвали 6 мая в Нижегородской области. В момент взрыва в автомобиле на пассажирском сиденье находился соратник писателя Александр Шубин, он погиб.

В тот же день по подозрению в подрыве машины был задержан Александр Пермяков. Он рассказал о связях с сотрудниками спецслужб Украины. Мужчина заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», Пермяков был заключен под стражу.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023