Обвиняемому в покушении на Прилепина продлили арест

Басманный суд Москвы продлил арест Александру Пермякову, обвиняемому в покушении на убийство писателя Захара Прилепина. Об этом 29 июня сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Пермяков останется под стражей до 6 октября.

Заседание по делу проходило в закрытом режиме. Об этом ходатайствовал следователь. Он объяснил, что заказчик теракта к этому моменту неизвестен, а также не установлены орудия преступления в полном объеме, а в материалах дела содержатся результаты оперативных мероприятий и данные тех, кто задерживал Пермякова.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело о террористическом акте, повлекшем причинение смерти человеку (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), и незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Ему грозит пожизненный срок.

Машину Audi Q7, в которой ехал Прилепин, подорвали 6 мая в Нижегородской области. В момент взрыва в автомобиле на пассажирском сиденье находился соратник писателя Александр Шубин, он погиб.

В тот же день Пермяков был задержан по подозрению в подрыве машины. Он рассказал о связях с сотрудниками спецслужб Украины. Мужчина заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», Пермяков был арестован на два месяца.

26 мая Прилепин поделился в своих соцсетях, что перенес минимум четыре сложнейшие операции. Говоря о самочувствии, писатель отмечал, что чувствует себя бодро. В начале июня президент России Владимир Путин наградил писателя орденом Мужества.