Прилепин стоя записал видео в свой день рождения

Писатель Захар Прилепин, переживший покушение, стоя записал видео в свой 48-й день рождения, который отмечает 7 июля.

«Спасибо всей родне, что помнит и молится. Работаем, братья и сестры. Сил всем, кто держит передовую. Веры всем, кто их ждет», — подписал он свой пост в Telegram.

Машину Audi Q7, в которой ехал Прилепин, подорвали 6 мая в Нижегородской области. В момент взрыва в автомобиле на пассажирском сиденье находился соратник писателя Александр Шубин, он погиб.

В тот же день по подозрению в подрыве машины был задержан Александр Пермяков. Он рассказал о связях с сотрудниками спецслужб Украины. Мужчина заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», Пермяков был арестован на два месяца.

29 июня Пермякову продлили арест. Он останется под стражей до 6 октября. Заседание по делу проходило в закрытом режиме. Об этом ходатайствовал следователь. Он объяснил, что заказчик теракта к этому моменту неизвестен, а также не установлены орудия преступления в полном объеме, а в материалах дела содержатся результаты оперативных мероприятий и данные тех, кто задерживал Пермякова.