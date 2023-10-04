Реклама
Прямой эфир
Общество
Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Мир
Госдеп США одобрил продажу Испании ЗРК Patriot почти на $3 млн
Мир
В 2024 году российские туристы смогут доехать до Сухума на «Ласточке»
Мир
Путин на встрече с Бжанией поздравил народ Абхазии с прошедшим Днем независимости
Армия
Расчеты миномета «Тюльпан» уничтожили укрепрайон наемников ВСУ
Политика
Путин оценил позитивную динамику в развитии отношений РФ и Абхазии
Экономика
Число кафе в новостройках в Москве выросло на 50%
Мир
Блинкен заявил об изучении опций использования замороженных активов РФ для Украины
Мир
Бжания сообщил о размещении в Абхазии пункта постоянного базирования ВМФ РФ
Спорт
УЕФА намерен принять окончательное решение по юношеским сборным РФ к 10 октября
Стиль
Во Франции выставят на аукцион шляпу Наполеона Бонапарта
Мир
В Италии установили личности всех погибших при падении автобуса с эстакады
Спорт
В Госдуме не исключили возврат российских сборных к турнирам под эгидой ФИФА
Экономика
Совфед предложил кабмину обязать заводы ставить клеймо на бутылки для алкоголя
Сюжет:

На Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге

«Страна.ua»: в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы
0
Фото: REUTERS/Press service of the State Emergency Service of Ukraine
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале 4 октября.

Позже власти города подтвердили информацию о взрывах.

«Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», — написал глава городского совета обороны Александр Вилкул в Telegram-канале.

Других подробностей произошедшего не приводится.

В Минобороны РФ информацию о взрывах в городе не комментировали.

В настоящее время в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога.

Непрочный тыл: ПВО Украины не может эффективно прикрывать свои объекты
В отдельных регионах военные части и промышленность начали обеспечивать электричеством за счет населения

Ранее в этот день сообщалось, что в Никопольском районе Днепропетровской области повреждена линия электропередачи (ЛЭП). До этого, 3 октября, губернатор региона Сергей Лысак заявил о разрушении производственных предприятий в Павлограде.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023