На Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале 4 октября.

Позже власти города подтвердили информацию о взрывах.

«Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», — написал глава городского совета обороны Александр Вилкул в Telegram-канале.

Других подробностей произошедшего не приводится.

В Минобороны РФ информацию о взрывах в городе не комментировали.

В настоящее время в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога.

Ранее в этот день сообщалось, что в Никопольском районе Днепропетровской области повреждена линия электропередачи (ЛЭП). До этого, 3 октября, губернатор региона Сергей Лысак заявил о разрушении производственных предприятий в Павлограде.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.