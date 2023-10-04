Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении ЛЭП

В Никопольском районе Днепропетровской области повреждена линия электропередачи (ЛЭП). Об этом 4 октября сообщил в Telegram-канале глава областной администрации Сергей Лысак.

«Повреждены два частных дома и хозяйственная постройка. Пострадали линии электропередачи», — сказано в сообщении.

Погибших и пострадавших нет.

Комментария от Минобороны РФ по данной ситуации не поступало.

Ранее, 3 октября, в Днепропетровской области сообщили о разрушении производственных предприятий в Павлограде.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.