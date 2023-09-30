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Пашинян анонсировал программу компенсаций для переселенцев из Карабаха

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Фото: REUTERS/David Ghahramanyan/File Photo
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 сентября анонсировал программу компенсации расходов на проживание вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха.

«Для покрытия расходов на проживание каждой семьи будет выделяться 40 тыс. драмов ($100) на человека в месяц плюс еще 10 тыс. драмов ($25) на каждого на все коммунальные расходы. Эта программа стартует с 1 октября и будет действовать не менее шести месяцев. В программу будут вовлечены все вынужденно перемещенные лица независимо от возраста», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской)

Как отметил Пашинян, программа компенсаций не коснется семей, у которых есть жилье в Армении, а также лиц, находящихся в специальных центрах ухода и не имеющих возможности снять квартиру. По его словам, со следующей недели беженцам из Карабаха начнут выплачивать единовременную финансовую помощь в размере 100 тыс. драмов (около $250).

Карабахский хребет: что ждет Пашиняна после упразднения НКР
Более половины населения покинули непризнанную республику

Ранее в этот день агентство Reuters сообщило, что Армения обратилась к Евросоюзу за помощью из-за наплыва беженцев из Нагорного Карабаха. Есть потребность в предметах первой медицинской помощи, а также санитарно-медицинских материалах.

Пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян заявила, что с 24 сентября в Армению из Нагорного Карабаха переехали 100 417 человек из 120 тыс. населения, жившего там до обострения конфликта.

29 сентября Агентство ООН по делам беженцев сообщило о прибытии более 100 тыс. беженцев в Армению. Их переселение началось после того, как 19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в регионе.

В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября было объявлено, что непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратит существование с 1 января 2024 года. Населению региона, в том числе жителям, находящимся за его пределами, необходимо ознакомиться с условиями реинтеграции, которые представил Азербайджан.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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