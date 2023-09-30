Более 100 тыс. человек переехали в Армению из Нагорного Карабаха

С 24 сентября 2023 года в Армению из Нагорного Карабаха переехали 100 417 человек из 120 тыс. населения, жившего там до обострения конфликта. Об этом 30 сентября сообщила пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян, представляя результаты работы гуманитарного центра.

«По состоянию на 12:00 (11:00 мск) 30 сентября в Армению прибыли 100 417 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха», — передает ее сообщение армянское издание Armtimes.

Багдасарян отметила, что также по состоянию на 10:00 (9:00 мск) мост Хакари проехали 21 043 транспортных средства. По предварительным расчетам, в машинах были 81 139 человек.

Ранее, 28 сентября, Багдасарян сообщала, что из Нагорного Карабаха в Армению переехало более 78 тыс. жителей.

При этом ранее в этот день президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал во время национального градостроительного форума в Зангилане, что около 2,3 тыс. вынужденных переселенцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе. По предположениям президента страны, к концу 2023 года число вернувшихся в регион составит около 5,5 тыс. человек.

Армяне начали уезжать из Нагорного Карабаха после объявления Азербайджана о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в регионе 19 сентября. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Позже, 28 сентября, лидер Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ, в тексте которого говорится, что непризнанная республика прекратит свое существование с 1 января. После того как документ вступит в силу, населению региона, в том числе жителям, находящимся за его пределами, необходимо ознакомиться с условиями реинтеграции, которые представил Азербайджан.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за его обострились отношения страны с Арменией. В 2022-м Пашинян и Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.