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Алиев озвучил число вернувшихся из Азербайджана в Карабах граждан

Президент Алиев: в Карабах вернулось более 2 тыс. вынужденных переселенцев
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Фото: REUTERS/Hasmik Khachatryan
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал во время национального градостроительного форума в Зангилане, что около 2,3 тыс. вынужденных переселенцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает Azertag.

«Кстати, сейчас образовалась своеобразная очередь из тех, кто ждет возвращения на родные земли. Люди едут из Баку, из второго по величине города страны — Сумгайыта, из Гянджи. Едут из городов в села», — объяснил он.

По предположениям президента страны, к концу 2023 года число вернувшихся в регион составит около 5,5 тыс. человек.

В этот же день Алиев также сообщил, что Азербайджан намерен обеспечить права и безопасность армянам Нагорного Карабаха. По его словам, процесс реинтеграции пройдет при соблюдении религиозных, образовательных, культурных, муниципальных и других прав, отраженных в международных конвенциях, которые подписала страна.

Карабахский хребет: что ждет Пашиняна после упразднения НКР
Более половины населения покинули непризнанную республику

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

24 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности республики принять соотечественников из Нагорного Карабаха. По последним данным правительства страны, в Армению переехало около 85 тыс. человек.

Позднее, 28 сентября, лидер Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому непризнанная республика прекратит свое существование с 1 января. После того как документ вступит в силу, населению региона, в том числе жителям, находящимся за его пределами, необходимо ознакомиться с условиями реинтеграции, которые представил Азербайджан.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за его обострились отношения страны с Арменией. В 2022-м Пашинян и Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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