Пашинян заявил о готовности Армении принять соотечественников из Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье, 24 сентября, заявил о готовности республики принять соотечественников из Нагорного Карабаха.

«Если усилия не дадут конкретных результатов, наше правительство с любовью примет наших братьев и сестер из Нагорного Карабаха», — сказал он во время обращения к народу.

По словам премьера, с большой вероятностью армяне, проживающие в регионе, могут решить покинуть свои дома.

«Армяне Нагорного Карабаха по-прежнему сталкиваются с опасностью этнических чисток. В последние дни в Нагорный Карабах поступили гуманитарные грузы, но это не меняет ситуации», — заметил он.

Также Пашинян указал на необходимость дополнить инструменты внутренней и внешней безопасности страны. По его словам, Ереван, в свою очередь, никогда не отказывался от союзнических обязательств.

Армянский премьер и ранее, 22 сентября, заявлял о возможности возвращения своих соотечественников в том случае, «если их проживание в своих домах будет невозможно». Тогда же он указал, что есть шансы на позитивные подвижки в ситуации в Нагорном Карабахе.

За день до этого в Евлахе состоялась встреча между армянами Карабаха и делегатами Азербайджана. По их итогам представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что встреча может привести к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военных из Нагорного Карабаха. На следующий день, 20 сентября, власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня в одностороннем порядке.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.