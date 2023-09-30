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СК РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП в центре Москвы

МВД возбудило уголовное дело после ДТП в центре Москвы

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Фото: РЕН ТВ
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В отношении водителя Mercedes, сбившего пешеходов в центре Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом 30 сентября сообщает столичное ГУ МВД России.

«По данному факту следователем следственной части следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). 32-летний водитель автомашины задержан», — говорится в сообщении на сайте столичного МВД.

В правоохранительных органах уточнили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. Согласно санкциям этой статьи, водителю при подтверждении его вины может грозить до семи лет лишения свободы.

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Ранее, 29 сентября, на Большой Никитской водитель Mercedes вылетел на тротуар, в результате чего пострадала группа туристов. Сам водитель заявил, что не понял, что произошло, отметив, что был трезв, однако его «вырубило». Один из очевидцев случившегося подчеркнул, что виновник ДТП отвлекся на телефон. При этом сам водитель отказался проходить медицинское освидетельствование.

«Известия» опубликовали кадры с места происшествия, на которых видно машину, налетевшую на прохожих. Позже стало известно, что в результате наезда пострадали шесть человек. В столичной прокуратуре уточнили, что среди пострадавших, по предварительной информации, две девочки 2011 и 2013 годов рождения.

После ДТП следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

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