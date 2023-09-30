Виновник ДТП в центре Москвы отказался от медицинского освидетельствования

Водитель Mercedes, сбивший пешеходов в центре Москвы, отказался от процедуры проведения медицинского освидетельствования. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России в Telegram-канале.

В прокуратуре Москвы также уточнили, что в связи с таким решением виновника ДТП его действия будут квалифицироваться по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ.

«С учетом указанного обстоятельства действия мужчины подлежат квалификации по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение… ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения (отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования)», — сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Инцидент произошел на Большой Никитской улице ранее в этот день. Водитель Mercedes вылетел на тротуар, в результате чего пострадала группа туристов.

Со слов самого водителя, он не понял, что произошло. Будучи в трезвом состоянии, его «вырубило». Очевидец заявил, что виновник ДТП отвлекся на телефон.

Корреспондент «Известий» опубликовал кадры с места происшествия, на которых видно машину, налетевшую на прохожих.

По данным «Известий», в результате наезда на пешеходов пострадали шесть человек. В столичной прокуратуре уточнили, что среди пострадавших, по предварительной информации, две девочки 2011 и 2013 годов рождения. Отмечается, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.