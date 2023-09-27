В Совфеде предрекли Евросоюзу распад до вступления в него Украины

Евросоюз (ЕС) может не дождаться вступления Украины из-за угрозы распада. Об этом 26 августа сообщил «Известиям» российский сенатор Андрей Климов.

«Европарламент морочит голову Украине минимум 15 лет. Там бегали в 2014 году по майданной площади депутаты Европарламента и нагло врали, что вот-вот Украину возьмут в Евросоюз. Собственно, это и послужило поводом к тому, что люди, наслушавшись этих баек, начали хулиганские действия. Это стало питательной основой для государственного переворота», — сказал он.

Он отметил, что на самом деле о принятии Украины в ЕС могли рассуждать либо очередные лгуны ради своих интересов, либо недалекие люди.

«Даже в том виде Украина была бы обузой для Евросоюза. Я, конечно, не исключаю, что она туда в итоге попадет, но существует вероятность того, что ЕС не дождется вступления Украины по причине своего собственного полураспада», — считает сенатор.

По его словам, в 2014 году евродепутаты в личной беседе признавались ему, что убеждали украинцев в якобы скором вступлении страны в ЕС, поскольку это «их работа».

Ранее, 22 сентября, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что миграция может стать «разрушающей силой для Европейского союза» из-за глубоких культурных различий между европейскими странами и их долгосрочной неспособности выработать общую политику.

В тот же день агентство Bloomberg написало, что Еврокомиссия (ЕК) порекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении страны в ЕС.

На этом фоне член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик рассказал, что сомневается в принятии Украины в состав ЕС. По его словам, проблемы Украины, среди которых в том числе 50% дефицита бюджета, коррупция, не позволят странам в ближайшее время достичь какого-то либо прогресса по этому вопросу.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Европейский союз 28 февраля 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление. 23 июня председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз.