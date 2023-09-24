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Боррель назвал истинную разрушающую Евросоюз силу

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Фото: Global Look Press/dpa/Hannes P Albert
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Миграция может стать «разрушающей силой для Европейского союза» из-за глубоких культурных различий между европейскими странами и их долгосрочной неспособностью выработать общую политику, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 22 сентября в беседе с The Guardian.

Боррель отрицает, что конфликт на Украине способствовал миграционному кризису, который он описал как проблему 10-летней давности, подпитываемую войнами и бедностью в странах выезда. Также он признает, что национализм в Европе на подъеме и это тоже связано с миграцией.

«Миграция — это еще больший повод для раздора в ЕС. И это может стать разрушительной силой для Европейского союза. Мы до сих пор не смогли договориться об общей миграционной политике», — сказал он.

По мнению главы евродипломатии, этому способствуют глубокие культурные и политические различия внутри ЕС. Есть страны, которые придерживаются японского стиля и не желают пускать мигрантов. Есть другие, как Испания, с долгой историей миграционного приема.

«Парадокс в том, что Европа нуждается в мигрантах, потому что у нас невероятно низкий демографический рост. Если мы хотим выжить с точки зрения рабочей силы, нам нужны мигранты», — пояснил он.

Боррелль настаивает, что конфликт на Украине не подпитывает нынешние споры из-за миграции. Миграционное давление спровоцировали сирийская война, ливийская война, военные перевороты в Сахеле.

«Мы живем в кольце нестабильности от Гибралтара до Кавказа, и это произошло до украинского конфликта и будет продолжаться после. Коренными причинами миграции в Африке, например, являются недостаточное развитие, экономический рост и плохое управление», — резюмировал глава евродипломатии.

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23 сентября канцлер Германии Олаф Шольц выступил за усиление контроля над нелегальной миграцией и пообещал возможные дополнительные меры на границах Евросоюза. В Европу и Германию приезжает много людей и их число «резко возросло», заметил он.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони 20 сентября заявила, что не позволит своей стране превратиться в «лагерь беженцев в Европе» после того, как 11 тыс. человек прибыли на остров Лампедуза за считаные дни.

Италия в 2023 году столкнулась с большим притоком мигрантов. С начала года границу пересекли 124 тыс. мигрантов. Большинство из них пытается добраться до острова Лампедуза. На острове объявлен режим ЧС. Ситуация настолько серьезная, что глава итальянского МИДа Антонио Таяни призвал ЕС внести свой вклад в разрешение проблемы новой волны миграционного кризиса.

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