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Украинские СМИ сообщили о взрывах в центре Херсона

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Фото: РИА Новости
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Взрывы произошли в центре подконтрольного Киеву города Херсон. Об этом 26 сентября сообщило украинское издание «Страна.ua».

При этом воздушная тревога в регионе объявлена не была.

Официальных комментариев от Минобороны РФ пока не поступало.

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Ранее в этот же день взрывы прозвучали в Одесской области после объявления в регионе воздушной тревоги. Речь шла о работе средств противовоздушной обороны (ПВО).

Также сообщалось о взрывах в Кривом Роге, который находится в Днепропетровской области на востоке Украины. Глава военной администрации региона Сергей Лысак указал, что взрыв произошел на одном из предприятий города.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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