Украинские СМИ сообщили о взрывах в центре Херсона
Взрывы произошли в центре подконтрольного Киеву города Херсон. Об этом 26 сентября сообщило украинское издание «Страна.ua».
При этом воздушная тревога в регионе объявлена не была.
Официальных комментариев от Минобороны РФ пока не поступало.
Ранее в этот же день взрывы прозвучали в Одесской области после объявления в регионе воздушной тревоги. Речь шла о работе средств противовоздушной обороны (ПВО).
Также сообщалось о взрывах в Кривом Роге, который находится в Днепропетровской области на востоке Украины. Глава военной администрации региона Сергей Лысак указал, что взрыв произошел на одном из предприятий города.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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