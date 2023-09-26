На Украине сообщили о взрыве в Кривом Роге

Взрыв прогремел в Кривом Роге, который находится в Днепропетровской области на востоке Украины. Об этом 26 сентября сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Взрыв», — написал он в Telegram-канале.

Другие подробности приведены не были. На данный момент в Днепропетровской и еще пяти украинских регионах объявлена воздушная тревога.

Ранее в этот же день взрывы прозвучали в Одесской области после объявления в регионе воздушной тревоги. Речь шла о работе средств противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне, 25 сентября, украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве на юге страны. Отмечается, что в регионе была отменена воздушная тревога.

Тогда же стало известно, что на территории Одесской и Днепропетровской областей Украины раздались взрывы. Также сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.