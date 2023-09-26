Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Взрывы прозвучали в Одесской области после объявления в регионе воздушной тревоги. Об этом 26 сентября заявил украинский телеканал ТСН.

Отмечается, что речь идет о работе средств противовоздушной обороны (ПВО).

По информации телеканала, группа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) приближается к портам Измаил и Рени на Дунае.

Официальных комментариев от Минобороны России пока не поступало.

Накануне, 25 сентября, украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве на юге страны. Отмечается, что в регионе была отменена воздушная тревога.

Ранее в этот день стало известно, что на территории Одесской и Днепропетровской областей Украины раздались взрывы. Также сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.