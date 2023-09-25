Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Взрывы произошли в Николаеве на юге Украины. Об этом 25 сентября сообщило украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что в регионе была отменена воздушная тревога.

При этом украинское издание «Общественное» в этот день уже сообщало о взрывах в Николаеве.

Официальных комментариев от Минобороны РФ пока не поступало.

Ранее в этот день стало известно, что на территории Одесской и Днепропетровской областей Украины раздались взрывы. Также сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.