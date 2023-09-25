На Украине сообщили о взрывах в Одессе и Кривом Роге

На территории Одесской и Днепропетровской областей Украины раздаются взрывы. Об этом в ночь на понедельник, 25 сентября, сообщило украинское издание «Общественное».

«В Одессе снова слышны взрывы», — говорится в сообщениях телеканала в Telegram.

Также известно о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. В указанных регионах работает воздушная тревога.

Официальных комментариев от Минобороны РФ пока не поступало.

24 сентября взрывы прозвучали в портовом городе Южный Одесской области. До этого, 18 сентября, сильные взрывы произошли в городе Измаиле Одесской области, там находится крупный морской порт. Также в городе была объявлена воздушная тревога.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.