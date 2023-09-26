Сентябрь в Москве назвали аномальным сразу по двум показателям

Сентябрь в Москве в 2023 году побил рекорды по дефициту осадков и температуре. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

Специалист отметила, что в столице с начала месяца зафиксировали аномалию температуры воздуха. По ее словам, накопленная разница между нормой и фактической температурой уже составила 71,6 градуса, отмечает телеканал «360». Этот показатель только продолжит увеличиваться в последние дни месяца. Температура воздуха будет выше нормы на 3–5 градусов.

«Это новый рекорд! До этого он принадлежал 1938 году с месячной аномалией +2,9 градуса», — заключила Позднякова.

Помимо этого, в сентябре выпало лишь 6 мм осадков при норме в 65 мм. Таким образом, московский сентябрь 2023 года станет самым теплым и сухим за всю историю наблюдений.

25 сентября аналогичный прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, сентябрь этого года в Москве может стать самым сухим в истории наблюдений, пишет «Москва 24».

В тот же день синоптик и метеоролог Александр Ильин сообщил, что до конца сентября в Москве продержится сухая и теплая погода. Это делает первый месяц осени самым сухим за последние 144 года, сообщает телеканал «Звезда». По его словам, дождей не будет до середины октября.

Также 25 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что сентябрь в столице закончится теплой и солнечной погодой. Он отметил, что до конца месяца температура воздуха будет в диапазоне от +19 до +21 градуса, сообщает агентство городских новостей «Москва». Дождей не ожидается, пишет сайт kp.ru.