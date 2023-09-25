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Сюжет:

Синоптик пообещал москвичам самый сухой сентябрь за 144 года

Синоптик Ильин: дождей в Москве не будет до середины октября
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
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Синоптик, метеоролог, военный метеоролог Александр Ильин спрогнозировал самый сухой сентябрь в Москве за 144 года.

В беседе с телеканалом «360» в понедельник, 25 сентября, специалист рассказал, что в столице до конца месяца не ожидается осадков. Также дождей не будет и в начале октября.

«До середины октября будет хорошая погода, достаточно засушливая, с температурами, превышающими климатическую норму на два-четыре градуса», — подчеркнул Ильин.

По его словам, теплую и сухую осеннюю погоду неправильно называть бабьим летом, которое на самом деле уже закончилось. Он подтвердил, что нынешний сентябрь можно считать самым сухим за 144 года. При норме в 66 мм осадков в Москве выпало лишь 6 мм, то есть около 10% от нормы.

Проливных дождей не прогнозируется вплоть до середины октября, но потом возможно резкое изменение погоды к худшему.

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Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус также сообщил, что сентябрь в этом году сохраняет шансы стать самым сухим в истории метеонаблюдений, сообщает агентство городских новостей «Москва». Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова также отметила, что в столице до конца сентября дождей не ожидается.

24 сентября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что подобные сентябри случаются все чаще. Он добавил, что «если обратить взгляд назад, то и в 2020 году был достаточно теплый сентябрь, и в 2018-м, и в 2015-м». По его словам, теплая погода будет стоять до конца месяца, сообщает сайт kp.ru.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал телеканалу «Звезда», что летнее тепло в Европейской части России уступает место теплу осеннему. Он добавил, что бабье лето может наступить в октябре, если для этого сложатся климатические условия. Он пояснил, что бабье лето — это наступление периода теплой, сухой и ясной погоды после затяжного ненастья, сказал синоптик.

Он также рассказал, что в конце октября ожидается рост числа «барических депрессий», которые приносят с собой пасмурную и холодную погоду.

Также 24 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к 1 октября под влиянием атлантического циклона похолодает до +15 градусов, пишет «Ридус».

В тот же день заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, что на текущей неделе в столице погода «будет радовать». Во вторник, 26 сентября, ожидается до +18…+20 градусов. Затем ночные температуры составят +8…+12 градусов, а дневные — от +20 до +24 градусов.

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