Вильфанд предупредил о росте числа «барических депрессий»

В конце октября ожидается рост числа «барических депрессий», которые приносят с собой пасмурную и холодную погоду. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в воскресенье, 24 сентября, в интервью ТАСС.

«Через три дня после дня осеннего равноденствия продолжительность дня и ночи уже сравняется. Начнется заметное уменьшение светового дня. В сентябре и октябре циклоническая деятельность еще не так развита, а вот в третьей декаде октября и ноябре барические депрессии будут гораздо чаще», — сообщил Вильфанд.

По словам руководителя Гидрометцентра, такое явление характеризуется ненастной погодой и понижением температуры. Самым «депрессивным» в этом смысле обычно становится ноябрь.

«Это сказывается и на состоянии человека. Медиками доказано, что отсутствие солнечного света не способствует хорошему настроению, а вот депрессивному - очень даже», — проинформировал эксперт о влиянии «барических депрессий» на здоровье человека.

Ранее в этот день в Гидрометцентре предсказали в московском регионе переменную облачность, местами кратковременный дождь и до +25 градусов.

За день до этого, 23 сентября, Вильфанд предупредил россиян о сложной погоде на ближайших выходных: в шести регионах страны в ближайшие дни ожидаются сильные дожди и грозы, еще в 17 зафиксирован высокий риск опасности лесных пожаров.