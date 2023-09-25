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Что изменилось в правилах проверки газового оборудования в 2023 году

Отказ от проверки газовых приборов чреват штрафом и отключением газа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Даже незначительная утечка газа в жилых помещениях может привести к серьезным последствиям. Выявить возможные проблемы и вовремя их устранить позволяет плановая проверка газового оборудования. О том, как она проходит, нужно ли за нее платить и что грозит за отказ от техобслуживания в 2023 году, рассказывают «Известия».

Что изменилось в проверке газового оборудования в 2023 году

Газ в квартире, безусловно, большое благо, но вместе с тем и ответственность. Каждый владелец газифицированного дома или квартиры обязан следить за исправностью оборудования. Для этого заключается договор с газовой компанией на обслуживание.

При этом если раньше газ могли отключить только при аварийной ситуации, то теперь просто при отсутствии осмотра в установленные сроки. То есть если, например, плиту не осматривали в течение года, то пользоваться ею не получится. Новые правила начали действовать с 1 сентября 2023 года.

Закон также предписывает, что проверка газового оборудования должна проводиться не реже одного раза в год. Ее результаты заносятся в акт, который выдают жильцам квартиры. График можно найти на сайте поставщика (в Москве это «Мосгаз», в области — «Мособлгаз») или обслуживающей компании.

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Как проходит проверка газового оборудования в 2023 году

Проверка включает осмотр внутридомового и внутриквартирного оборудования. Внутри квартиры, как правило, газовщики осматривают герметичность соединений, проводят инспекцию задвижек, кранов, а также вентиляционного канала на предмет изменения тяги.

Помимо этого, обязательно проверяется давление и наличие самовольных изменений в газовой системе. При необходимости специалисты очистят горелки от гари и загрязнений и проведут замену устаревших или вышедших из строя элементов.

Работы по проверке газового оборудования может проводить только компания, с которой заключен договор. Сотрудник организации должен быть в спецодежде и иметь при себе служебное удостоверение с фотографией и голограммой.

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Также стоит учесть, что обычно срок эксплуатации газового оборудования составляет 10–12 лет. В случае поломки его вряд ли заменят бесплатно. Так, установка нового газового счетчика без сварки в Москве обойдется примерно в 1,5 тыс. рублей, подключение газовой плиты будет стоить около 1,2 тыс. рублей. В то же время льготники смогут возместить часть или полную стоимость ремонта.

Когда проводится внеплановая проверка газового оборудования в 2023 году

Внеплановая проверка обычно проводится в дополнение к ежегодному техническому обслуживанию газового оборудования. О ее проведении уведомляют заранее. Информация, в частности, размещается на стендах рядом с домом.

Однако и сам собственник вправе заказать внеплановую проверку. Самые частые поводы для обращения — запах газа и нестабильная работа приборов. В этом случае обязательно нужно связаться со специалистами.

Еще одна причина — желтые языки в пламени конфорки. Если после повторного включения газа они не исчезают, это может говорить о неисправности. Отклонением от нормы считается и если пламя коптит, а кастрюли и сковородки после нагревания становятся черными.

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Что грозит за отказ от плановой проверки газового оборудования в 2023 году

Важно помнить, что ответственность за состояние газового оборудования у себя в квартире несет владелец. Отказ от проверки чреват штрафом и отключением газа.

Как писали ранее «Известия», штраф за недопуск газовщиков в квартиры вырастет до 10 тыс. рублей (сейчас он составляет от 1 тыс. до 2 тыс. рублей). Для должностных лиц максимальная санкция возрастет до 100 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс. рублей.

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