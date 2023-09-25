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Эксперт оценил идею применения модели КНР для решения проблемы с курсом рубля

Решетников предложил применить китайскую модель для рубля: мнение эксперта Зельцера
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников 25 сентября на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике выразил мнение, что проблему волатильности рубля можно решить, реализовав аналог китайской модели. Юаневый рынок разделен на внешний и внутренний, и, по словам министра, речь идет о «мембране» между двумя рынками. При этом вопрос не касается двух курсов — это вредное явление, и в министерстве выступают против этого, добавил Решетников. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отметил, что инициативы для стабилизации ситуации важны, и рассказал «Известиям» 25 сентября, насколько применима предложенная модель в России.

«Инициативы на фоне безостановочной девальвации рубля приветствуются — с этим, конечно, надо что-то делать, и без понятной схемы властей можно лишь строить догадки. А первое, что приходит на ум, — статус юаня и рубля. Нацвалюта КНР, хоть и имеет офшорный и оншорный режимы, но это формы одной валюты, а сам юань входит в пул резервных валют и свободно конвертируется. У рубля такого статуса нет, а риск двойного курса при появлении «китайской мембраны» есть», — объяснил Зельцер.

Он предположил, что властям всё-таки придется работать с экспортерами и контролировать оттоки капитала на предмет их целесообразности.

В то же время в Центробанке «Известиям» сообщили, что, по мнению регулятора, ограничения на движение капитала уместны только как краткосрочные меры реагирования для поддержания бесперебойной работы финансовой системы при значительных рисках финансовой стабильности.

«Банк России считает, что подобные ограничения не могут быть эффективным инструментом долгосрочного влияния на рыночный уровень обменного курса. Более того, постоянно действующие ограничения на движение капитала затрудняют внешнеэкономическую деятельность, особенно сейчас, когда компании вынуждены выстраивать новые логистические цепочки и новые платежные маршруты. Кроме того, такие ограничения затрудняют подстройку обменного курса к изменениям во внешних условиях и, соответственно, способны замедлить адаптацию экономики к этим изменениям. Наконец, сегментированность рынка, в том числе использование так называемых мембран, приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом», — заключили в Центробанке.

Согласно данным сайта Мосбиржи, на 13:54 американская валюта торговалась на уровне 96,2 рубля. В начале августа доллар находился в районе 92 рублей.

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12 сентября президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) назвал управляемой ситуацию с курсом рубля. Глава государства подчеркнул, что не видит непреодолимых трудностей с национальной валютой.

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