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Решетников предложил китайскую модель для решения проблемы с курсом рубля

Решетников предложил модель «китайской мембраны» для решения проблемы с рублем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Аналог китайской экономической модели может помочь решить проблему волатильности курса рубля. Об этом 25 сентября заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«С нашей точки зрения, нам надо делать, наверное, какой-то, скажем так, аналог китайской модели, когда все-таки существует некая «мембрана» между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей», — сказал он на заседании комитета Совфеда по экономической политике.

Однако он подчеркнул, что министерство выступает против двух курсов. Решетников назвал это «вредным явлением для экономики» и подчеркнул, что ведомство и Центробанк (ЦБ) РФ имеют одну позицию по этому вопросу.

Министр призвал ЦБ и Минфин России разнообразить инструментарий. Он заключил, что лишь одним путем решить эту проблему не получится.

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Ранее, 22 сентября, Минэкономразвития спрогнозировало, что к концу года доллар будет стоить 94 рубля, российская нацвалюта укрепится. В ведомстве указали, что в 2024–2026 годах новое равновесие рубля будет формироваться на уровне 90–92 рубля за доллар. Он отметил, что это станет возможным за счет изменения структуры платежей и уровня оттока капитала.

Еще 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с курсом рубля управляемая. Он отметил, что сейчас не видит непреодолимых трудностей с курсом нацвалюты, а резких движений в решении данного вопроса никто делать не будет.

В середине сентября Банк России повысил ключевую ставку до 13%. Его председатель Эльвира Набиуллина объяснила, что это решение стало реакцией на усиление инфляционных факторов, в том числе ослабление курса рубля и ускорение кредитования.

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