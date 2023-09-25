Решетников предложил китайскую модель для решения проблемы с курсом рубля

Аналог китайской экономической модели может помочь решить проблему волатильности курса рубля. Об этом 25 сентября заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«С нашей точки зрения, нам надо делать, наверное, какой-то, скажем так, аналог китайской модели, когда все-таки существует некая «мембрана» между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей», — сказал он на заседании комитета Совфеда по экономической политике.

Однако он подчеркнул, что министерство выступает против двух курсов. Решетников назвал это «вредным явлением для экономики» и подчеркнул, что ведомство и Центробанк (ЦБ) РФ имеют одну позицию по этому вопросу.

Министр призвал ЦБ и Минфин России разнообразить инструментарий. Он заключил, что лишь одним путем решить эту проблему не получится.

Ранее, 22 сентября, Минэкономразвития спрогнозировало, что к концу года доллар будет стоить 94 рубля, российская нацвалюта укрепится. В ведомстве указали, что в 2024–2026 годах новое равновесие рубля будет формироваться на уровне 90–92 рубля за доллар. Он отметил, что это станет возможным за счет изменения структуры платежей и уровня оттока капитала.

Еще 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с курсом рубля управляемая. Он отметил, что сейчас не видит непреодолимых трудностей с курсом нацвалюты, а резких движений в решении данного вопроса никто делать не будет.

В середине сентября Банк России повысил ключевую ставку до 13%. Его председатель Эльвира Набиуллина объяснила, что это решение стало реакцией на усиление инфляционных факторов, в том числе ослабление курса рубля и ускорение кредитования.