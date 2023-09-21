Песков не стал прогнозировать сроки заключения мира между Баку и Ереваном

На данный момент тяжело обозначить возможные сроки заключения мирного договора между Арменией и Ереваном, заявил журналистам в четверг, 21 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что база для выхода на заключение мирного договора была заложена трехсторонними документами между Россией, Арменией и Азербайджаном, подписанными в 2021-2022 годах.

«Учитывая, что основной вопрос принадлежности Карабаха как таковой сейчас решен — он был решен и урегулирован решением Армении признать принадлежность Карабаха (за Азербайджаном. — Ред.), — то можно сказать, что существенное продвижение обеспечено», — добавил Песков.

По словам официального представителя Кремля, до выхода на финальную стадию работы над мирным договором сторонам предстоит проработать множество технических моментов, однако все предпосылки для заключения мирного соглашения имеются.

«Мы думаем, что это в любом случае будет в интересах народов Азербайджана и Армении и армян, которые проживают и будут проживать в Карабахе», — резюмировал пресс-секретарь президента.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. На следующий день конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

20 сентября помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев сообщил, что проект мирного договора между Баку и Ереваном согласован на 70%. Азербайджан по-прежнему выступает за нормализацию отношений с Арменией и подписание мирного соглашения, который должен «изменить Южный Кавказ в положительном смысле», добавил Гаджиев.

21 сентября в Евлахе прошла встреча между армянами Карабаха и делегатами Азербайджана. Как стало известно, на переговорах присутствовал представитель миротворцев РФ. По их итогам представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что встреча может привести к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.