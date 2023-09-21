Реклама
Прямой эфир
Мир
Руперт Мердок покидает свой пост председателя Fox Corporation
Общество
Путин посетил центр поддержки участников СВО в Великом Новгороде
Мир
Посольство РФ осудило решение Болгарии выслать настоятеля подворья РПЦ
Мир
В Швейцарии ввели штраф за ношение закрывающей лицо одежды
Мир
Украинские СМИ подтасовали видео выступления Зеленского в ООН
Мир
В ЕС заявили об отсутствии решения по санкциям в отношении Азербайджана
Мир
Херш рассказал о сомнениях США в возможности прорыва ВСУ российской обороны
Мир
Венгрия намерена блокировать попытки ЕС наложить санкции на атомную отрасль РФ
Мир
Пентагон предостерег ВСУ от использования оружия США в атаках по РФ
Армия
Российские силы отразили пять атак ВСУ на донецком направлении
Общество
В ДТП в Амурской области погибли шестеро женщин
Мир
Киев получил 10 шведских танков с обученными украинскими экипажами
Мир
В МИД РФ заявили о маловероятном улучшении отношений США и Ирана
Мир
В Баку допустили подписание мирного договора после встречи в Евлахе
Сюжет:

Песков не стал прогнозировать сроки заключения мира между Баку и Ереваном

0
Фото: REUTERS/Artem Mikryukov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На данный момент тяжело обозначить возможные сроки заключения мирного договора между Арменией и Ереваном, заявил журналистам в четверг, 21 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что база для выхода на заключение мирного договора была заложена трехсторонними документами между Россией, Арменией и Азербайджаном, подписанными в 2021-2022 годах.

«Учитывая, что основной вопрос принадлежности Карабаха как таковой сейчас решен — он был решен и урегулирован решением Армении признать принадлежность Карабаха (за Азербайджаном. — Ред.), — то можно сказать, что существенное продвижение обеспечено», — добавил Песков.

По словам официального представителя Кремля, до выхода на финальную стадию работы над мирным договором сторонам предстоит проработать множество технических моментов, однако все предпосылки для заключения мирного соглашения имеются.

«Мы думаем, что это в любом случае будет в интересах народов Азербайджана и Армении и армян, которые проживают и будут проживать в Карабахе», — резюмировал пресс-секретарь президента.

Превращение огня: как прошла встреча представителей Баку и Карабаха
И как последние события в регионе сказались на отношении армян к Николу Пашиняну

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. На следующий день конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

20 сентября помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев сообщил, что проект мирного договора между Баку и Ереваном согласован на 70%. Азербайджан по-прежнему выступает за нормализацию отношений с Арменией и подписание мирного соглашения, который должен «изменить Южный Кавказ в положительном смысле», добавил Гаджиев.

21 сентября в Евлахе прошла встреча между армянами Карабаха и делегатами Азербайджана. Как стало известно, на переговорах присутствовал представитель миротворцев РФ. По их итогам представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что встреча может привести к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023