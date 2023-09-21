Азербайджан на встрече с армянами Карабаха представил планы по их интеграции

Власти Азербайджана на встрече в Евлахе с делегацией армян Нагорного Карабаха представили планы по их интеграции в страну. Об этом 21 сентября сообщила администрация президента республики Ильхама Алиева.

«На встрече, которая прошла конструктивно и в позитивной атмосфере, были проведены обсуждения по реинтеграции армянского населения Карабаха на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики, обсуждались вопросы восстановления и организация деятельности инфраструктуры», — цитирует заявление «РИА Новости».

Также отмечается, что азербайджанская сторона положительно отреагировала на просьбу армян Карабаха оказать гуманитарную помощь. Речь, в частности, идет о предоставлении продовольствия и топлива.

Встреча армян Нагорного Карабаха с представителями Азербайджана завершилась ранее 21 сентября. Делегацию армян в азербайджанский Евлах сопровождали миротворческий контингент России и полиция республики. При этом представитель миротворцев РФ присутствовал и на самих переговорах.

По их окончании представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков отметил, что встреча может привести к заключению мирного договора, но одной встречи мало.

До этого, 19 сентября, минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод военнослужащих Армении оттуда.

На следующий день сторонам удалось достигнуть соглашения о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники. Была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября.

В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не принимала участия в переговорах по Нагорному Карабаху, но приняла к сведению соглашение о перемирии. Он подчеркнул, что упоминание в тексте документа Вооруженных сил Армении говорит о том, что его утверждения о попытке Азербайджана втянуть армянскую сторону в конфликт правдивы. Пашинян также указал на то, что в настоящее время важно, чтобы российская сторона обеспечила безопасность армян в регионе.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, российские миротворцы активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в конфликт в Нагорном Карабахе, и делают всё, чтобы защитить мирное население. В Минобороны РФ 21 сентября отметили, что миротворцы эвакуировали около 5 тыс. мирных жителей с территории Нагорного Карабаха. Им предоставлены места для отдыха и горячее питание.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.