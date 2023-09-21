Мишустин указал на необходимость отслеживать качество российских лекарств

Качество производимых в России лекарств должно быть соответствующим, также нуждаются в контроле и импортозамещаемые препараты. Об этом 21 сентября заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Росздравнадзора Анной Самойловой.

«Тот процесс, который происходит — импортозамещение и производство лекарственных препаратов в России, конечно, нуждается в контроле. В первую очередь, чтобы качество этих препаратов было соответствующим», — отметил глава правительства.

Мишустин попросил доложить, справляется ли фармацевтическая отрасль с этими задачами, и какие меры предпринимаются для обеспечения доступности препаратов в аптеках, больницах и поликлиниках. Также он подчеркнул, что жители новых регионов РФ должны иметь доступ к российским лекарствам, как и жители всей страны.

«Безусловно, присутствующие лекарства на российском рынке должны быть качественными и безопасными. Это нужно держать на контроле», — добавил он.

В свою очередь Самойлова сообщила, что доля российских лекарств за последние три года на рынке увеличилась почти на 10% и сегодня количество российских препаратов на полках аптек составляет уже около 70%. Что касается лекарств, входящих в список жизненно важных, то и здесь 80% из них — это российские препараты.

Ранее, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с Мишустиным сообщала, что в аптеках и медицинских организациях России отсутствует дефицит лекарств.

В том же месяце Мишустин сообщил, что кабинет министров России утвердил новую стратегию развития фармацевтической промышленности, благодаря которой будет увеличен выпуск современных востребованных лекарств. Он отмечал, что сейчас важно поддержать собственное производство препаратов полного цикла — их доля на рынке в ближайшие восемь лет должна быть увеличена почти до 70%.