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Голикова опровергла дефицит лекарств в аптеках и медорганизациях России
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Голикова опровергла дефицит лекарств в аптеках и медорганизациях России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В аптеках и медицинских организациях России отсутствует дефицит лекарств. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в ходе совещания с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в понедельник, 26 июня.

«Дефицита лекарственных препаратов в аптеках и медицинских организациях нет, из всех препаратов, которые относятся к перечню жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, по большинству запас на 10–12 месяцев», — цитирует ее RT.

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Ранее, 19 июня, Мишустин сообщил, что кабинет министров России утвердил новую стратегию развития фармацевтической промышленности, благодаря которой будет увеличен выпуск современных востребованных лекарств, передает агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что в настоящее время очень важно поддержать собственное производство препаратов полного цикла — их доля на рынке в ближайшие восемь лет должна быть увеличена почти до 70%.

Как добавила Голикова, меры поддержки правительства будут предоставляться полностью локализованным в России фармпрепаратам. Сейчас их выпуск осуществляется во всех ключевых сегментах фармацевтического рынка, но к 2030 году их производство, отметила политик, должно увеличиться вдвое, пишет Pravda.Ru.

30 марта президент России Владимир Путин поставил цель увеличить долю отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков.

Как отметил глава государства, для решения этой задачи понадобится модернизировать оборудование, построить новые производства, улучшить технологии и нарастить кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий.

Ранее, 7 марта, Путин поручил правительству РФ в срок до 1 апреля изучить вопрос о господдержке производителей лекарств, чтобы избежать дефицита после ухода зарубежных компаний.

Тогда же вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российские фармакологические компании производят 82% жизненно необходимых и важнейших лекарств. По его словам, в минувшем году было зарегистрировано 130 новых лекарств, а количество клинических исследований выросло примерно на 30% по отношению к 2021 году.

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