Голикова опровергла дефицит лекарств в аптеках и медорганизациях России

В аптеках и медицинских организациях России отсутствует дефицит лекарств. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в ходе совещания с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в понедельник, 26 июня.

«Дефицита лекарственных препаратов в аптеках и медицинских организациях нет, из всех препаратов, которые относятся к перечню жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, по большинству запас на 10–12 месяцев», — цитирует ее RT.

Ранее, 19 июня, Мишустин сообщил, что кабинет министров России утвердил новую стратегию развития фармацевтической промышленности, благодаря которой будет увеличен выпуск современных востребованных лекарств, передает агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что в настоящее время очень важно поддержать собственное производство препаратов полного цикла — их доля на рынке в ближайшие восемь лет должна быть увеличена почти до 70%.

Как добавила Голикова, меры поддержки правительства будут предоставляться полностью локализованным в России фармпрепаратам. Сейчас их выпуск осуществляется во всех ключевых сегментах фармацевтического рынка, но к 2030 году их производство, отметила политик, должно увеличиться вдвое, пишет Pravda.Ru.

30 марта президент России Владимир Путин поставил цель увеличить долю отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков.

Как отметил глава государства, для решения этой задачи понадобится модернизировать оборудование, построить новые производства, улучшить технологии и нарастить кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий.

Ранее, 7 марта, Путин поручил правительству РФ в срок до 1 апреля изучить вопрос о господдержке производителей лекарств, чтобы избежать дефицита после ухода зарубежных компаний.

Тогда же вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российские фармакологические компании производят 82% жизненно необходимых и важнейших лекарств. По его словам, в минувшем году было зарегистрировано 130 новых лекарств, а количество клинических исследований выросло примерно на 30% по отношению к 2021 году.