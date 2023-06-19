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Правительство РФ утвердило стратегию развития фармпромышленности

Мишустин: правительство РФ утвердило стратегию развития фармпромышленности до 2030 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Кабинет министров России утвердил новую стратегию развития фармацевтической промышленности, благодаря которой будет увеличен выпуск современных востребованных лекарств. Об этом сообщил 19 июня премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Стратегия, в первую очередь, направлена на рост выпуска в России качественных, эффективных и безопасных лекарств, чтобы обеспечить ими людей и всю систему здравоохранения», — заявил глава кабмина на совещании с членами правительства.

По словам Мишустина, в настоящее время очень важно поддержать собственное производство препаратов полного цикла — их доля на рынке в ближайшие восемь лет должна быть увеличена почти до 70%.

Как добавила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, меры поддержки правительства будут предоставляться полностью локализованным в России фармпрепаратам. В настоящее время их выпуск осуществляется во всех ключевых сегментах фармацевтического рынка, но к 2030 году их производство, отметила политик, должно увеличиться вдвое.

«За счет развития отечественного производства 62% всех потребляемых в стране лекарственных препаратов производятся на территории РФ», — уточнила Голикова на заседании.

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Ранее, 30 марта, президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить долю отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков.

Как отметил глава государства, что для решения этой задачи понадобится модернизировать оборудование, построить новые производства, улучшить технологии и нарастить кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий.

Ранее, 7 марта, Путин поручил правительству РФ в срок до 1 апреля изучить вопрос о господдержке производителей лекарств, чтобы избежать дефицита после ухода зарубежных компаний.

Тогда же вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российские фармакологические компании производят 82% жизненно необходимых и важнейших лекарств. По его словам, в минувшем году было зарегистрировано 130 новых лекарств, а количество клинических исследований выросло примерно на 30% по отношению к 2021 году.

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