Мантуров заявил о производстве 82% жизненно важных лекарств компаниями из РФ

Российские фармакологические компании производят 82% жизненно необходимых и важнейших лекарств. Об этом 24 января рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе совещания членов правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

«На сегодня предприятия фармотрасли производят 82% всех наименований из перечня жизненно необходимых, важнейших лекарственных препаратов. При этом отрасль продолжает наращивать технологическую независимость на ключевых этапах производственного цикла, включая сырье», — подчеркнул он.

Мантуров добавил, что российская фармакологическая отрасль в необходимом количестве производит основные препараты и вакцины для профилактики и лечения гриппа и коронавируса. Кроме того, вице-премьер добавил, что при необходимости производство может быть увеличено.

«Фармацевтическая отрасль за последние годы существенно расширила свои мощности, компетенции и продуктовые линейки. Набранные темпы сохранились и в прошлом году. <…> По оперативной отраслевой статистике, производство увеличилось более чем на 15% к уровню 2021 года», — рассказал политик.

По словам главы Минпромторга, фармакологические компании из России зарегистрировали 130 новых лекарств в минувшем году, а количество клинических исследований выросло примерно на 30% по отношению к 2021 году.

«Учитывая, что некоторые зарубежные производители могут заморозить поставки, мы активизировали вопросы, связанные с клиническими исследованиями. На сегодняшний день эта работа активно проводится: 130 лекарственных средств уже зарегистрированы. Выросли клинические исследования практически на треть: с 395 в 2021 году до 525 в 2022 году», — уточнил Мантуров.

В свою очередь, министр здравоохранения России Михаил Мурашко добавил, что примерно 70% лекарств, которые на данный момент представлены на российском рынке, произведены в России.

«Готовясь к сегодняшнему совещанию и [благодаря] системе маркировки, которая позволяет нам видеть каждую упаковку в обороте, констатируем, что 70% на рынке — это отечественные препараты. И именно отечественными препаратами в сложные периоды мы фактически можем рассчитывать на стабильность производства», — заключил министр.

В ноябре глава Мурашко рассказал, что Министерство здравоохранения дало указания регионам России запастись лекарственными препаратами не менее чем на четыре месяца. По его словам, в РФ наблюдаются задержки с поставками зарубежных лекарств, однако отказов западных поставщиков или серьезных угроз для рынка не зафиксировано.