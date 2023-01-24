Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине была объявлена воздушная тревога из-за поднятого в небо МиГ-31
Туризм
В России появятся круизные туры в труднодоступные места заповедников
Политика
Госдума одобрила проект об обязательном уведомлении о выезде депутатов за рубеж
Происшествия
Рогов заявил о взрыве автомобиля возле школы в Бердянске
Мир
Польша потребует от ЕС компенсации стоимости переданных Киеву танков
Общество
Путин потребовал повысить уровень жизни в новых регионах России
Авто
Рост цен на запчасти привел к увеличению выплаты по ОСАГО на 28%
Мир
Зеленский сообщил о прибытии президента Финляндии Ниинистё в Киев
Происшествия
Взрыв в Бердянске назвали вероятным терактом украинских спецслужб
Армия
В Совбезе указали на достаточный запас вооружений у России
Культура
Кейт Бланшетт номинировали на «Оскар» за роль в фильме «Тар»
Общество
В Чувашии 12 человек госпитализированы после посещения суши-бара

Мантуров заявил о производстве 82% жизненно важных лекарств компаниями из РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские фармакологические компании производят 82% жизненно необходимых и важнейших лекарств. Об этом 24 января рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе совещания членов правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

«На сегодня предприятия фармотрасли производят 82% всех наименований из перечня жизненно необходимых, важнейших лекарственных препаратов. При этом отрасль продолжает наращивать технологическую независимость на ключевых этапах производственного цикла, включая сырье», — подчеркнул он.

Первый элемент: почему из российских аптек пропадают антибиотики
Для производства противобактериальных препаратов не хватает действующих веществ

Мантуров добавил, что российская фармакологическая отрасль в необходимом количестве производит основные препараты и вакцины для профилактики и лечения гриппа и коронавируса. Кроме того, вице-премьер добавил, что при необходимости производство может быть увеличено.

«Фармацевтическая отрасль за последние годы существенно расширила свои мощности, компетенции и продуктовые линейки. Набранные темпы сохранились и в прошлом году. <…> По оперативной отраслевой статистике, производство увеличилось более чем на 15% к уровню 2021 года», — рассказал политик.

По словам главы Минпромторга, фармакологические компании из России зарегистрировали 130 новых лекарств в минувшем году, а количество клинических исследований выросло примерно на 30% по отношению к 2021 году.

«Учитывая, что некоторые зарубежные производители могут заморозить поставки, мы активизировали вопросы, связанные с клиническими исследованиями. На сегодняшний день эта работа активно проводится: 130 лекарственных средств уже зарегистрированы. Выросли клинические исследования практически на треть: с 395 в 2021 году до 525 в 2022 году», — уточнил Мантуров.

В свою очередь, министр здравоохранения России Михаил Мурашко добавил, что примерно 70% лекарств, которые на данный момент представлены на российском рынке, произведены в России.

«Готовясь к сегодняшнему совещанию и [благодаря] системе маркировки, которая позволяет нам видеть каждую упаковку в обороте, констатируем, что 70% на рынке — это отечественные препараты. И именно отечественными препаратами в сложные периоды мы фактически можем рассчитывать на стабильность производства», — заключил министр.

В ноябре глава Мурашко рассказал, что Министерство здравоохранения дало указания регионам России запастись лекарственными препаратами не менее чем на четыре месяца. По его словам, в РФ наблюдаются задержки с поставками зарубежных лекарств, однако отказов западных поставщиков или серьезных угроз для рынка не зафиксировано.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023