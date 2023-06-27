В чем сила БАДов: кабмин просят усилить контроль за опасными добавками

Правительство России просят усилить контроль за производством и оборотом биологически активных добавок (БАДов). Причина — высокая доля контрафакта, в котором могут содержаться запрещенные сильнодействующие вещества. Такое обращение на имя главы кабмина Михаила Мишустина готовят в «Деловой России». В организации также просят возобновить проверки фармацевтического бизнеса. По данным Центра развития перспективных технологий, объем нелегальных БАДов в РФ составляет 50%.

Кому добавки

В адрес правительства готовится обращение с просьбой усилить контроль за производством и оборотом БАДов в России из-за большого количества нелегальной продукции на рынке. Это следует из протокола заседания подкомитета по развитию парафармацевтической отрасли общественной организации «Деловая Россия», которое прошло в середине июня с участием представителей Минэкономразвития, Минпромторга, Роспотребнадзора, депутатов Госдумы и сенаторов, участников отрасли. С документом ознакомились «Известия».

В нем сообщается, что в контрафактной продукции могут содержаться запрещенные сильнодействующие вещества. Организация предлагает ввести в качестве мер реагирования проведение контрольной и мониторинговой закупки органами Роспотребнадзора, вернуть СанПИН при производстве добавок, а также отменить мораторий на введение внеплановых проверок бизнеса.

Подготовку обращения «Известиям» подтвердили в комитете «Деловой России» по развитию рынка биологически активных добавок. Там сообщили, что документ планируется направить в кабмин уже на следующей неделе.

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

— С прошлого года нами ведется постоянная работа по развитию отрасли. За это время выявлен ряд проблем, в том числе отсутствие эффективных мер контроля за производством и оборотом продукции, которые обсуждались на прошлой неделе с членами комитета, представителями министерств и парламента, экспертами. Мы услышали поддержку своих предложений. Поэтому сейчас их оформляем, — пояснили в комитете.

Как сообщил «Известиям» источник в руководстве «Деловой России», в документ может войти предложение о введении заградительных пошлин на БАДы из недружественных стран. «Известия» уже сообщали, что такая просьба была направлена в Минэкономразвития, которому предлагалось установить ее размер в 220%.

Сопредседатель комитета по развитию фармацевтической отрасли «Деловой России», член координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, депутат Госдумы Евгений Нифантьев пояснил «Известиям», что проблемы на рынке БАДов копились давно.

— Сегодня основная сложность — это надзор за продажей добавок в тех организациях, где нет входного контроля. Мы видим, что большое количество продукции реализуется сегодня без свидетельств о государственной регистрации, что, строго говоря, нарушение законодательства РФ , — пояснил Евгений Нифантьев «Известиям».

Фото: ТАСС/Максим Шеметов



По его словам, самый простой и действенный способ решения проблемы — введение маркировки БАДов, которая должна начаться в России с 1 сентября этого года. Имея информацию о кодах, можно проследить движение товаров, что существенно повлияет на качество рынка.



— Опасность реализации добавок без свидетельств о госрегистрации в том, что они зачастую содержат дозировки, которые соответствуют лекарственным препаратам, а также сомнительны по качеству и происхождению. Во-вторых, бывают случаи, когда лекарства продают под видом БАДов. Например, я своими глазами видел, как в качестве биологически активной добавки продавался рецептурный препарат от COVID-19 «Ареплевир» и в его характеристике было написано, что это 100% витамин , — рассказал парламентарий.

Необходимо защитить как покупателей от некачественной продукции, так и производителей от недобросовестной конкуренции, подчеркнул Евгений Нифантьев.

«Известия» направили запросы в правительство, Минэкономразвития, Роспотребнадзор с просьбой прокомментировать ситуацию с необходимостью усиления мер контроля за производством и оборотом БАДов в России.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

По словам исполнительного директора СРО «Союз производителей БАД к пище» Александра Жесткова, всегда нужно быть уверенным, что всё, что попадает внутрь организма, безопасно, — будь то БАД, спортивное питание или какая-то пищевая продукция.

— Если по факту контрольной закупки выясняются нарушения или отклонения, тогда можно проверять и производство, — отметил он.

Александр Жестков добавил, что добросовестный бизнес всегда выступает за то, чтобы защищать права потребителей, поэтому формат контрольных закупок может быть им поддержан.

За обеление рынка

Основной объем нарушений, которые связаны с продажей БАДов, фиксируется в интернете, сказал «Известиям» председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

— В том числе там сегодня продаются товары под видом добавок, но на самом деле они таковыми не являются. Кроме того, зачастую они продаются без сопроводительной информации на русском языке, а также считаются рецептурными, но купить их можно без рецепта , — пояснил эксперт.

Так, практически все БАДы для мужского здоровья содержат рецептурный препарат силденафил, который также имеет побочный эффект.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Если его принимать без назначения врача, то это может привести к печальным последствиям, например к остановке сердца. Особенно это опасно для людей преклонного возраста, а ведь именно они, как правило, принимают эти препараты. Примеров таких нарушений очень много, — подчеркнул Павел Шапкин.

Он сообщил, что Национальный союз защиты прав потребителей уже пытался обратить на эту проблему внимание властей.

— Введение пошлин для иностранных добавок обсуждается, но есть лобби поставщиков из-за рубежа, которое мешает усилению контроля. Хотя, к слову, российские БАДы на европейском и американском рынках не продаются. У нас не просто открыта дорога к таким продажам, но и страдают интересы потребителя, — отметил эксперт.

По словам Павла Шапкина, ежегодный объем рынка БАДов в России составляет порядка 130 млрд рублей.

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

— Мы последовательно выступаем за обеление рынка и создание максимально безопасных условий покупки и приема БАДов для граждан России. Сегодня ситуация на этом рынке сложная, почти 50%, по оценкам исследовательских организаций, составляет нелегальный оборот, — заявил руководитель товарной группы «Фарма» Центра развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Егор Жаворонков.

Понимая актуальность проблемы, в ЦРПТ готовы поддержать любые меры по усилению контроля за производством и оборотом БАДов и включить проверки в процессы маркировки.

В Общественной потребительской инициативе заявили, что уровень контроля, который сейчас действует, не очень эффективен.

— Мы сталкивались с неоднократными фактами реализации добавок с запрещенными компонентами на крупнейших онлайн-площадках, где они продаются и сегодня , — сообщил глава организации Олег Павлов.