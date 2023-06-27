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В чем сила БАДов: кабмин просят усилить контроль за опасными добавками

А также разрешить внеплановые проверки парафармацевтического бизнеса
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Правительство России просят усилить контроль за производством и оборотом биологически активных добавок (БАДов). Причина — высокая доля контрафакта, в котором могут содержаться запрещенные сильнодействующие вещества. Такое обращение на имя главы кабмина Михаила Мишустина готовят в «Деловой России». В организации также просят возобновить проверки фармацевтического бизнеса. По данным Центра развития перспективных технологий, объем нелегальных БАДов в РФ составляет 50%.

Кому добавки

В адрес правительства готовится обращение с просьбой усилить контроль за производством и оборотом БАДов в России из-за большого количества нелегальной продукции на рынке. Это следует из протокола заседания подкомитета по развитию парафармацевтической отрасли общественной организации «Деловая Россия», которое прошло в середине июня с участием представителей Минэкономразвития, Минпромторга, Роспотребнадзора, депутатов Госдумы и сенаторов, участников отрасли. С документом ознакомились «Известия».

В нем сообщается, что в контрафактной продукции могут содержаться запрещенные сильнодействующие вещества. Организация предлагает ввести в качестве мер реагирования проведение контрольной и мониторинговой закупки органами Роспотребнадзора, вернуть СанПИН при производстве добавок, а также отменить мораторий на введение внеплановых проверок бизнеса.

Подготовку обращения «Известиям» подтвердили в комитете «Деловой России» по развитию рынка биологически активных добавок. Там сообщили, что документ планируется направить в кабмин уже на следующей неделе.

Производство БАДов
Фото: ТАСС/Лев Федосеев

— С прошлого года нами ведется постоянная работа по развитию отрасли. За это время выявлен ряд проблем, в том числе отсутствие эффективных мер контроля за производством и оборотом продукции, которые обсуждались на прошлой неделе с членами комитета, представителями министерств и парламента, экспертами. Мы услышали поддержку своих предложений. Поэтому сейчас их оформляем, — пояснили в комитете.

Как сообщил «Известиям» источник в руководстве «Деловой России», в документ может войти предложение о введении заградительных пошлин на БАДы из недружественных стран. «Известия» уже сообщали, что такая просьба была направлена в Минэкономразвития, которому предлагалось установить ее размер в 220%.

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Сопредседатель комитета по развитию фармацевтической отрасли «Деловой России», член координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, депутат Госдумы Евгений Нифантьев пояснил «Известиям», что проблемы на рынке БАДов копились давно.

— Сегодня основная сложность — это надзор за продажей добавок в тех организациях, где нет входного контроля. Мы видим, что большое количество продукции реализуется сегодня без свидетельств о государственной регистрации, что, строго говоря, нарушение законодательства РФ, — пояснил Евгений Нифантьев «Известиям».

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Фото: ТАСС/Максим Шеметов


По его словам, самый простой и действенный способ решения проблемы — введение маркировки БАДов, которая должна начаться в России с 1 сентября этого года. Имея информацию о кодах, можно проследить движение товаров, что существенно повлияет на качество рынка.

— Опасность реализации добавок без свидетельств о госрегистрации в том, что они зачастую содержат дозировки, которые соответствуют лекарственным препаратам, а также сомнительны по качеству и происхождению. Во-вторых, бывают случаи, когда лекарства продают под видом БАДов. Например, я своими глазами видел, как в качестве биологически активной добавки продавался рецептурный препарат от COVID-19 «Ареплевир» и в его характеристике было написано, что это 100% витамин, — рассказал парламентарий.

Необходимо защитить как покупателей от некачественной продукции, так и производителей от недобросовестной конкуренции, подчеркнул Евгений Нифантьев.

«Известия» направили запросы в правительство, Минэкономразвития, Роспотребнадзор с просьбой прокомментировать ситуацию с необходимостью усиления мер контроля за производством и оборотом БАДов в России.

Фармацевт отпускает лекарства в аптеке
Фото: ТАСС/Артем Геодакян

По словам исполнительного директора СРО «Союз производителей БАД к пище» Александра Жесткова, всегда нужно быть уверенным, что всё, что попадает внутрь организма, безопасно, — будь то БАД, спортивное питание или какая-то пищевая продукция.

— Если по факту контрольной закупки выясняются нарушения или отклонения, тогда можно проверять и производство, — отметил он.

Александр Жестков добавил, что добросовестный бизнес всегда выступает за то, чтобы защищать права потребителей, поэтому формат контрольных закупок может быть им поддержан.

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За обеление рынка

Основной объем нарушений, которые связаны с продажей БАДов, фиксируется в интернете, сказал «Известиям» председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

— В том числе там сегодня продаются товары под видом добавок, но на самом деле они таковыми не являются. Кроме того, зачастую они продаются без сопроводительной информации на русском языке, а также считаются рецептурными, но купить их можно без рецепта, — пояснил эксперт.

Так, практически все БАДы для мужского здоровья содержат рецептурный препарат силденафил, который также имеет побочный эффект.

Фармацевт отпускает лекарства в аптеке
Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Если его принимать без назначения врача, то это может привести к печальным последствиям, например к остановке сердца. Особенно это опасно для людей преклонного возраста, а ведь именно они, как правило, принимают эти препараты. Примеров таких нарушений очень много, — подчеркнул Павел Шапкин.

Он сообщил, что Национальный союз защиты прав потребителей уже пытался обратить на эту проблему внимание властей.

Введение пошлин для иностранных добавок обсуждается, но есть лобби поставщиков из-за рубежа, которое мешает усилению контроля. Хотя, к слову, российские БАДы на европейском и американском рынках не продаются. У нас не просто открыта дорога к таким продажам, но и страдают интересы потребителя, — отметил эксперт.

По словам Павла Шапкина, ежегодный объем рынка БАДов в России составляет порядка 130 млрд рублей.

Производство БАДов
Фото: ТАСС/Лев Федосеев

— Мы последовательно выступаем за обеление рынка и создание максимально безопасных условий покупки и приема БАДов для граждан России. Сегодня ситуация на этом рынке сложная, почти 50%, по оценкам исследовательских организаций, составляет нелегальный оборот, — заявил руководитель товарной группы «Фарма» Центра развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Егор Жаворонков.

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Понимая актуальность проблемы, в ЦРПТ готовы поддержать любые меры по усилению контроля за производством и оборотом БАДов и включить проверки в процессы маркировки.

В Общественной потребительской инициативе заявили, что уровень контроля, который сейчас действует, не очень эффективен.

— Мы сталкивались с неоднократными фактами реализации добавок с запрещенными компонентами на крупнейших онлайн-площадках, где они продаются и сегодня, — сообщил глава организации Олег Павлов.

По его словам, чтобы изменить ситуацию, государству необходимо принять комплекс мер, в том числе ввести маркировку и прослеживаемость товаров. Потребитель должен был уверен, что перед ним качественный продукт. Кроме того, чтобы оперативно блокировать нелегальную продукцию, необходимо вернуть возможность внеплановых проверок бизнеса, так как в обычном режиме блокировка таких объявлений занимает месяцы после решения суда и вмешательства Генпрокуратуры.

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