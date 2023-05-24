Добавки не надо: в РФ могут ввести заградительные пошлины на импортные БАДы

Российские власти обсуждают возможность ввода заградительных пошлин в 220% на БАДы из недружественных стран, сообщили «Известиям» авторы этой инициативы из Национального союза защиты прав потребителей. В Минэке и Роспотребнадзоре подтвердили, что позиция правительства по этому вопросу «прорабатывается». Мера может коснуться таких крупных производителей, как Stada, Solgar, Unipharm. В НСЗПП инициативу рассматривают в качестве одной из контрсанкций и способа борьбы с фальсификатом. Эксперты же называют меру избыточной: она негативно отразится на потребителях и отечественных дистрибьютерах БАДов. А с нелегальной продукцией следует бороться не повышением пошлин, которые контрабандисты не платят, а введением маркировки и блокировкой сайтов с фальсификатом, полагают эксперты.

Идея фикс

В России могут ввести заградительные пошлины на ввоз БАДов из недружественных стран. Об этом «Известиям» рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин.

Ранее союз обращался в Министерство экономического развития с предложением о запрете импорта в Россию биодобавок из недружественных стран либо о введении заградительных пошлин в размере 220% на их ввоз. Инициатива рассматривалась на заседании рабочей группы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции в начале 2023 года. После чего Минэк поручил союзу подготовить обоснование своим предложениям. Такой документ в организации подготовили и направили в министерство (есть у «Известий»).

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

— На первом заседании Минэк предлагал остановиться на варианте с пошлинами. Мы выступаем за запрет, но, справедливости ради, 220% — это запретительная пошлина. То есть такой размер налога, по сути, равнозначен полному запрету, — сообщил Павел Шапкин.

По его словам, следующее заседание комиссии, вероятно, состоится в июне. Оперативное решение этого вопроса актуально и потому, что 19 мая США ввели новые экспортные ограничения против России, подчеркнул Павел Шапкин.

— Ответные меры в любом случае будут разрабатываться , их будет рассматривать в том числе и эта рабочая группа. Это вопрос ближайшего времени. В качестве ответных мер на санкции могут как раз рассмотреть вопрос о пошлинах , — считает специалист.

«Известия» запросили позицию Минэка по поводу предложений союза. В министерстве сообщили, что обсуждение вопроса еще продолжается. «В рамках рабочей группы у инициатора была запрошена необходимая для принятия решения информация», отметили там. По информации «Известий», Минэк также запросил позицию министерств и ведомств по этому вопросу.

В Минпромторге, Минздраве и Росздраве вопросы издания перенаправили в Роспотребнадзор. В ведомстве сообщили «Известиям», что «специалисты службы готовят позицию по указанному вопросу, предложение находится в проработке».

Нелегальный рынок

Необходимость введения специальных мер в отношении БАДов обусловлена в том числе быстрым ростом серого и черного рынков этих препаратов, говорится в письме союза , направленном в Минэк (есть у «Известий»).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Легальный «белый» рынок БАДов «фактически противостоит бесконтрольно и активно растущему «серому» и «черному» рынку БАДов. Последний сложился в основном из бенефициаров и организаций, представляющих импортеров из недружественных стран», — отмечается в документе.

Неконтролируемый рынок биодобавок представляет опасность для потребителя, считают в союзе. В конце мая 2022 года НСЗПП провел масштабную закупку образцов БАДов. Их исследование в уполномоченных организациях свидетельствуют о том, что «в свободной продаже реализуются небезопасные препараты иностранного производства, с содержанием рецептурных веществ, без свидетельства о государственной регистрации, без необходимой сопроводительной информации, прием которых без контроля врача может нанести вред здоровью граждан», отметили в НСЗПП.

— Запрет или заградительные пошлины, — говорят в организации, — помогут не только обезопасить потребителя от потенциального нанесения вреда здоровью, но и способствуют развитию отечественного производства биодобавок.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев



В список недружественных стран, согласно распоряжению правительства N 430-р, входят, в том числе, США, Великобритания, Канада и государства — члены ЕС. Таким образом, если заградительные санкции будут введены, под них, в частности, могут попасть бренды Solgar, Pharmamed, Unipharm, Stada. Эти компании традиционно занимают места в топах продаж, свидетельствуют данные аналитической компании по фармрынку DSM Group. На долю Solgar, например, приходится 7,7% всех продаж БАДов в рублях в 2022 году.

По разным оценкам аналитических агентств, до 90% иностранных БАДов, продающихся в России, импортированы из стран, входящих в список недружественных, рассказал исполнительный директор союза производителей БАДов к пище Александр Жестков.

«Известия» направили запросы в перечисленные компании с просьбой указать, продолжат ли они поставки продукции на российский рынок в случае введения заградительных пошлин.

Во вред потребителю

Помимо предложения союза есть несколько других инициатив, которые могут быть рассмотрены властями. Например, всё еще ведется обсуждение законопроекта о досудебной блокировке страниц, содержащих предложения о продаже опасных БАДов. Проект может заработать с 1 сентября 2023 года, говорили ранее его авторы. Однако пока он не прошел первое чтение в Госдуме, куда был внесен еще в 2021 году.

Еще одним вариантом контроля за оборотом биодобавок может стать маркировка. Как заявили «Известиям» в национальной системе цифровой маркировки «Честный знак», такая мера готовится.

— Она показала высокую эффективность во всех товарных группах, и это позволяет говорить о том, что в БАДах она также будет эффективна, — отметили в ЦРПТ.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Ситуация с подделками на рынке БАДов сегодня действительно очень сложная, подтвердили там. По данным исследования, которое провели эксперты Высшей школы экономики, доля незаконного оборота БАДов в России составляет около 50% . На рынке присутствует множество недобросовестных игроков, которые не прошли лицензирование и сертификацию и занимаются розничным импортом БАДов из-за рубежа.

При этом большинство легальных производителей ввозят в Россию свою продукцию законно и с соблюдением всех требований, это качественные и проверенные БАДы, подчеркнули в ЦРПТ. Поэтому инициативу ввести запреты и заградительные пошлины на иностранные добавки там назвали избыточной.

— В первую очередь, нужно ориентироваться на интересы потребителя. Не видим необходимости лишать его привычной и хорошо зарекомендовавшей себя продукции, вводя дополнительные ограничения или сборы. К тому же заградительная пошлина не решит проблемы, когда товар ввозится в страну якобы для собственного потребления без уплаты сборов, а потом реализуется в розничном звене, — добавили в «Честном знаке».

Возможно, инициатива связана с геополитической обстановкой и направлена на защиту российской экономики, предположил Александр Жестков.

— Мне про эту идею известно лишь из СМИ. Конечно же, нельзя поддержать запрет импорта. Однако склоняюсь к мысли, что по сравнению с эмбарго, введение заградительных пошлин на импортируемые из недружественных стран БАДы так или иначе сохранит доступ потребителю к ассортименту, а иностранные компании, которые хотят работать с Россией, при желании смогут запустить контрактные производства или локализацию — государство всячески приветствует такие процессы, — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Похожее мнение в беседе с «Известиями» высказал и директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Он отметил, что и пошлины, и полный запрет очень негативно отразятся как на покупателях, так и дистрибьютерах зарубежных БАДов, то есть как раз на российском бизнесе.

— Нужно разграничить легальный и нелегальный рынки. Большинство иностранных компаний — это крупные, вполне добросовестные производители, — отметил он.

Есть смысл точечно запрещать нелегальные поставки — те, что оседают где-то на маркетплейсах и поставляются «челночным» способом, а не грести всех под одну гребенку, заключил эксперт.

Чтобы не попасться на контрафакт, БАДы следует приобретать в аптеках, советует глава Альянса фармацевтических ассоциаций, директор СРО Ассоциация независимых аптек Виктория Преснякова.

— Биодобавки очень популярны у населения. В большинстве своем это хороший продукт при грамотном потреблении. Проблема с качеством БАДов, которые продаются на некоторых маркетплейсах или одностраничных сайтах, действительно есть. Регулятор блокирует подобные предложения, — сказала она.

Чтобы новые не появлялись, нужно заниматься просветительской работой среди населения, а не запретом всех импортных добавок, считает эксперт.