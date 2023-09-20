Алиев заявил о достижении Азербайджаном всех целей в Карабахе

Азербайджан за сутки операции в Нагорном Карабахе достиг всех целей. Об этом 20 сентября заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Террористы были ликвидированы, и армянская сторона в очередной раз поняла, что на ее провокации будет дан достойный ответ», — сказал он, обращаясь к нации.

Алиев отметил, что дал азербайджанским военным указание беречь мирных жителей региона перед началом операции. По его словам, граждане скоро увидят поворот к лучшему.

Президент Азербайджана указал, что все шаги были легитимными и справедливыми, а азербайджанская сторона за эти действия несет ответственность.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод военнослужащих Армении оттуда.

20 сентября в МО РФ сообщили об эвакуации более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1049 — дети. В ведомстве отметили, что оказывается вся возможная помощь гражданам региона.

В тот же день стало известно о соглашении о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники. Отмечалось, что стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября, а на 21 сентября была запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.

Помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев сообщил, что Азербайджан выступает за нормализацию отношений с Арменией.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.