Кадыров опроверг слухи о своей госпитализации

Дядя главы Чечни Рамзана Кадырова, Магомед Кадыров, проходящий лечение в московской ЦКБ, уже идет на поправку. Об этом рассказал сам глава республики, который посетил больницу 20 сентября.

«В ходе моей рабочей командировки в Москву при первой же возможности я посетил ЦКБ, в которой застал его в добром расположении духа. Даже на больничной койке он держится молодцом и не упускает возможности отдавать распоряжения членам нашей большой семьи», — пишет Кадыров в своем Telegram-канале.

Таким образом Кадыров опроверг распространившиеся в Сети слухи о своей госпитализации. Он отметил, что теперь читатели могут понять, каким СМИ не стоит доверять.

Глава Чечни также подчеркнул профессионализм докторов в ЦКБ и назвал их врачами с большой буквы.

В июле также распространились слухи о тяжелом заболевании Рамзана Кадырова. Однако они оказались ложью, глава республики их впоследствии опроверг.